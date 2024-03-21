Bybit Web3 воспламеняет сезон Bitcoin Layer2 с помощью 100 000 MERL AIRDROP

ДУБАЙ, ОАЭ, 21 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, с радостью сообщает, что Bybit Web3 возглавляет сезон Bitcoin Layer2 со своей Airdrop Arcade и разыгрывает 100 000 MERL в сотрудничестве с Merlin Chain.

«Мы очень рады сотрудничать с Merlin Chain, одним из ключевых игроков в стремительно растущем пространстве Layer2», - сказал Ben Zhou, co-founder и CEO of Bybit. «Этот эйрдроп – фантастическая возможность для наших пользователей изучить потенциал Bitcoin Layer2 и стать частью процветающей экосистемы!»

Bybit Web3 Ignites the Bitcoin Layer2 Season with 100,000 MERL Airdrop

Это захватывающее событие, которое пройдет с 10:00 UTC 18 марта 2024 года по 10:00 UTC 18 апреля 2024 года, свидетельствует о приверженности Bybit Web3 развитию экосистемы Bitcoin Layer2. Bybit - первая централизованная биржа, сотрудничающая с Merlin Chain в кампании по бесплатной раздаче токенов, что подчеркивает приверженность Bybit предоставлению пользователям инновационных возможностей в криптопространстве.

Раскрытие потенциала Bitcoin Layer2 с Merlin Chain

Мероприятие предоставляет пользователям уникальную возможность изучить потенциал Bitcoin Layer2 с Merlin Chain. Представленная Bitmap Tech, одной из ведущих команд разработчиков с проверенным опытом работы и общей рыночной капитализацией, превышающей 6 миллиардов долларов, Merlin Chain является заметным игроком в пространстве Ordinals. Их коллекция BRC-420 «Blue Box», запущенная по протоколу Bitcoin Ordinals, взлетела в цене, став одним из самых популярных активов Ordinals и доказательством инновационных решений, используемых Merlin Chain.

Решение Layer2 от Merlin Chain объединяет технологию zk-Rollup, децентрализованные оракулы и модули защиты от мошенничества Bitcoin. Этот инновационный подход расширяет возможности собственных активов, протоколов и продуктов Bitcoin на Layer1, снова стремясь «Make Bitcoin Fun Again».

Для участия в сезоне Bybit Web3 Airdrop Arcade Bitcoin Layer2 и получении права на долю в эйрдропе 100 000 MERL (TGE airdrop), посетите Bybit Web3 для получения более подробной информации: https://t.co/tG3NPvd87I

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О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы рады приветствовать строителей, создателей и партнеров в блокчейн-пространстве, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся, с сообществом более миллиона пользователей кошельков, более 10 основных партнеров по экосистеме, и их число продолжает расти.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы защищены протоколами безопасности и накопленным опытом, которые делают Bybit третьей по объему торгов криптобиржей в мире, которой доверяют 25 миллионов пользователей по всему миру.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

За подробной информацией о Bybit обращайтесь на веб-сайт Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших мировых криптобирж по объему торгов с 20 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2365971/Bybit_Web3_Ignites_BTC_Layer2_Season__100_000__MERL_Airdrop.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2311075/Bybit_Web3_Logo.jpg