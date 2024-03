Bybit Web3 spúšťa sezónu Bitcoin Layer2 s airdropom 100 000 MERL

DUBAJ, Spojené arabské emiráty, 20. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Bybit, jedna z troch najväčších svetových kryptobúrz podľa objemu obchodovania, s nadšením oznamuje, že Bybit Web3 vstupuje do sezóny Bitcoin Layer2 so svojou Airdrop Arcade, ktorá prináša airdrop 100 000 MERL v spolupráci s Merlin Chain.

Bybit Web3 Ignites the Bitcoin Layer2 Season with 100,000 MERL Airdrop

„Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Merlin Chain, jedným z kľúčových hráčov v prekvitajúcom priestore Layer2," povedal Ben Zhou, co-founder a CEO spoločnosti Bybit. „Tento airdrop je fantastickou príležitosťou pre našich používateľov, aby preskúmali potenciál Bitcoin Layer2 a stali sa súčasťou prosperujúceho ekosystému!"

Táto vzrušujúca akcia, ktorá prebieha od 18. marca 2024 od 10:00 UTC do 18. apríla 2024 do 10:00 UTC, dokazuje záväzok Bybit Web3 podporovať ekosystém Bitcoin Layer2. Bybit je prvou centralizovanou burzou, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Merlin Chain na kampani airdrop, čo podčiarkuje odhodlanie Bybit prinášať používateľom inovatívne príležitosti v oblasti kryptomien.

Odhalenie potenciálu Bitcoin Layer2 s Merlin Chain

Akcia predstavuje pre používateľov jedinečnú príležitosť preskúmať potenciál Bitcoin Layer2 s Merlin Chain. S podporou Bitmap Tech je spoločnosť Merlin Chain, ktorý vedie špičkový vývojový tím s preukázateľnými výsledkami a s celkovou trhovou kapitalizáciou presahujúcou 6 miliárd USD, popredným hráčom v oblasti Ordinals. Ich kolekcia BRC-420 „Blue Box", uvedená na trh na základe protokolu Bitcoin Ordinals, prudko vzrástla a stala sa jedným z najhorúcejších aktív Ordinals a svedectvom inovatívnych riešení Merlin Chain.

Riešenie Layer2 od Merlin Chain integruje technológiu zk-Rollup, decentralizované siete oracle a moduly na overovanie podvodov v reťazci Bitcoin. Tento inovatívny prístup posilňuje natívne aktíva, protokoly a produkty Bitcoinu na Layer1 s cieľom „Urobiť z Bitcoinu opäť zábavu".

Ak sa chcete zúčastniť sezóny Bybit Web3 Airdrop Arcade Bitcoin Layer2 a máte nárok na podiel z airdropu 100 000 MERL (TGE airdrop), navštívte Bybit Web3, kde nájdete ďalšie podrobnosti: https://t.co/tG3NPvd87I

O Bybit Web3

Bybit Web3 nanovo definuje otvorenosť v decentralizovanom svete a vytvára jednoduchší, otvorený a rovnaký ekosystém pre všetkých. Sme odhodlaní privítať staviteľov, tvorcov a partnerov v oblasti blockchainu a pozývame krypto nadšencov aj zvedavcov s komunitou viac ako 1 milióna používateľov peňaženiek, viac ako 10 hlavných partnerov ekosystému a počítame.

Bybit Web3 poskytuje komplexný balík produktov Web3, ktorý je navrhnutý tak, aby bol prístup k aktívam Web3, ich výmena, zhromažďovanie a pestovanie čo najjednoduchšie a najotvorenejšie. Naše peňaženky, trhoviská a platformy sa opierajú o bezpečnosť a odborné znalosti, ktoré definujú Bybit ako top 3 globálnu kryptoburzu, ktorej dôveruje 25 miliónov používateľov na celom svete.

Pridajte sa k revolúcii teraz a otvorte si dvere do budúcnosti Web3 so spoločnosťou Bybit.

Viac informácií o spoločnosti Bybit nájdete na stránke Bybit Web3.

O spoločnosti Bybit

Bybit je jednou z troch najväčších kryptobúrz na svete podľa objemu s 20 miliónmi používateľov. Bola založená v roku 2018 a ponúka profesionálnu platformu, kde môžu investori a obchodníci s kryptomenami nájsť ultrarýchle prispôsobenie, zákaznícky servis 24 hodín denne, 7 dní v týždni a viacjazyčnú podporu komunity. Spoločnosť Bybit je hrdým partnerom úradujúcich šampiónov Formuly 1 v kategórii konštruktérov a jazdcov: tímu Oracle Red Bull Racing.

Viac informácií o spoločnosti Bybit nájdete na stránke Bybit Press.

V prípade otázok pre médiá sa obráťte na adresu: [email protected]

