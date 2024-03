Bybit Web3 zahajuje sezónu Bitcoin Layer2 Season airdropem 100 000 MERL

DUBAJ, SAE, 20. března 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Bybit , jedna ze tří největších krypto burz na světě podle objemu transakcí, s potěšením oznamuje odstartování sezóny druhé vrstvy BTC (Bitcoin Layer2 Season) na Bybit Web3 akcí Airdrop Arcade , kdy ve spolupráci s Merlin Chain rozdá 100 000 MERL .

Bybit Web3 Ignites the Bitcoin Layer2 Season with 100,000 MERL Airdrop

„Nesmírně nás těší možnost spolupracovat s Merlin Chain, jedním z klíčových hráčů v dynamicky expandujícím prostoru Layer2," uvedl Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit (spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit). „Tento airdrop přináší našim uživatelům fantastickou příležitost prozkoumat potenciál vrstvy Layer2 nad Bitcoinem a zapojit se do prosperujícího ekosystému!"

Napínavá akce, která bude probíhat od 18. března 2024, 10:00 UTC do 18. dubna 2024, 10:00 UTC, je důkazem závazku Bybit Web3 podporovat ekosystém druhé vrstvy Bitcoinu – Bitcoin Layer2. Bybit také jako první centralizovaná burza spolupracuje s Merlin Chain na airdrop kampani, což potvrzuje její odhodlání poskytovat uživatelům v krypto prostoru inovativní příležitosti.

Odhalení potenciálu Bitcoin Layer2 s Merlin Chain

Akce přináší uživatelům jedinečnou příležitost objevit potenciál Bitcoin Layer2 se systémem Merlin Chain. Merlin Chain, za nímž stojí přední vývojářský tým Bitmap Tech s prokázanými výsledky a celkovou tržní kapitalizací přesahující šest miliard dolarů, představuje významný pojem v prostředí Ordinals. Jejich kolekce BRC-420 „Blue Box", spuštěná na protokolu Bitcoin Ordinals, zaznamenala raketový nárůst hodnoty, stala se jedním z nejžhavějších aktiv Ordinals a důkazem inovativního přístupu Merlin Chain.

Řešení druhé vrstvy (Layer2) Merlin Chain využívá technologii zk-Rollup (zero-knowledge, důkazy s nulovou znalostí), decentralizované oracles a on-chain BTC moduly zabezpečené proti podvodům. Tento inovativní přístup podporuje nativní aktiva, protokoly a produkty Bitcoinu na vrstvě Layer1 s cílem „vrátit do Bitcoinu zábavu" (Make Bitcoin Fun Again).

Chcete-li se zúčastnit Bybit Web3 Airdrop Arcade Bitcoin Layer2 Season a získat nárok na podíl z airdropu 100.000 MERL (TGE airdrop), navštivte pro další podrobnosti Bybit Web3: https://t.co/tG3NPvd87I .

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

O Bybit Web3

Bybit Web3 redefinuje otevřenost v decentralizovaném světě a vytváří jednodušší, otevřený a rovný ekosystém pro všechny. S naší stále rostoucí komunitou (čítající přes milion uživatelů peněženek a více než 10 velkých ekosystémových partnerů) vytváříme na blockchainu prostor pro tvůrce, kreativce a partnery a zveme nejen stávající nadšence do krypta, ale i ty, kteří se s ním chtějí teprve seznámit.

Bybit Web3 poskytuje komplexní sadu Web3 produktů navržených tak, aby umožnily co nejotevřenější a nejjednodušší přístup k Web3 aktivům, jejich výměnu, shromažďování a rozšiřování. Naše peněženky, tržiště a platformy stojí na zabezpečení a odborných znalostech, které Bybit řadí mezi tři nejlepší světové kryptoburzy, jež se těší důvěře 25 milionů uživatelů po celém světě.

Staňte se součástí revoluce a otevřete bránu ke své Web3 budoucnosti s Bybit!

Další informace o společnosti Bybit naleznete na stránkách Bybit Web3.

O společnosti Bybit

Bybit je jednou ze tří největších burz s kryptoměnami podle objemu transakcí s celkem 20 miliony uživatelů. Byla založena v roce 2018 a nabízí profesionální platformu pro investory a obchodníky v oblasti kryptoměn s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i pilotů Formule 1.

Další podrobnosti o společnosti Bybit najdete na stránkách Bybit Press .

S dotazy médií se můžete obracet na adresu [email protected]

Další informace najdete na adrese https://www.bybit.com

Aktuální informace můžete sledovat prostřednictvím komunit a sociálních sítí společnosti Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube