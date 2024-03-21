Bybit Web3, 100.000 MERL Airdrop ile Bitcoin Layer2 Sezonunu Ateşliyor

DUBAİ, BAE, 21 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Bybit işlem hacmine göre dünyanın en iyi üç kripto borsasından biri olan Bybit, Bybit Web3'ün Airdrop Arcade'i , Merlin Chain işbirliğiyle 100.000 MERL airdrop hediyesini içeriyor.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Gelişen Layer2 alanının kilit oyuncularından biri olan Merlin Chain ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Bu airdrop, kullanıcılarımızın Bitcoin Layer2'nin potansiyelini keşfetmeleri ve gelişen ekosistemin bir parçası olmaları için harika bir fırsat!"

Bybit Web3 Ignites the Bitcoin Layer2 Season with 100,000 MERL Airdrop

18 Mart 2024, 10:00 UTC ile 18 Nisan 2024, 10:00 UTC arasında gerçekleşecek bu heyecan verici etkinlik, Bybit Web3'ün Bitcoin Layer2 ekosistemini geliştirme konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Bybit, bir airdrop kampanyası için Merlin Chain ile ortak olan ilk merkezi borsadır ve Bybit'in kullanıcılara kripto alanında yenilikçi fırsatlar sunma konusundaki kararlılığının altını çizer.

Merlin Chain ile Bitcoin Layer2'nin Potansiyelini Ortaya Çıkarmak

Etkinlik, kullanıcılara Merlin Chain ile Bitcoin Layer2'nin potansiyelini keşfetmeleri için eşsiz bir şans sunuyor. Kanıtlanmış bir geçmişe sahip ve 6 milyar doları aşan toplam piyasa değeriyle övünen önde gelen bir geliştirme ekibi olan Bitmap Tech tarafından tanıtılan Merlin Chain, Ordinals alanında öne çıkan bir oyuncudur. Bitcoin Ordinals protokolüyle başlatılan BRC-420 "Mavi Kutu" koleksiyonunun değeri hızla arttı ve en popüler Ordinals varlıklarından biri ve Merlin Chain'in yenilikçi çözümlerinin bir kanıtı haline geldi.

Merlin Chain'in Layer2 çözümü, zk-Rollup teknolojisini, merkezi olmayan oracle'ları ve zincir üstü Bitcoin sahtekarlığına dayanıklı modülleri entegre eder. Bu yenilikçi yaklaşım, Bitcoin'in yerel varlıklarını, protokollerini ve Layer1'deki ürünlerini güçlendirerek "Bitcoin'i Yeniden Eğlenceli Hale Getirmeyi" amaçlıyor.

Bybit Web3 Airdrop Arcade Bitcoin Layer2 Sezonuna katılmak, 100.000 MERL airdrop'undan (TGE airdrop) pay almaya hak kazanmak ve daha fazla ayrıntı için Bybit Web3'ü ziyaret edin: https://t.co/tG3NPvd87I

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Bybit Web3 Hakkında

Bybit Web3, merkezi olmayan dünyada açıklığı yeniden tanımlıyor ve herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem yaratıyor. 1 milyondan fazla cüzdan kullanıcısı, 10'dan fazla büyük ekosistem ortağı ve sayımı devam eden bir toplulukla hem kripto meraklılarına hem de meraklılara davet göndererek, blockchain alanında kurucuları, yaratıcıları ve ortakları ağırlamaya kararlıyız.

Bybit Web3, Web3 varlıklarına erişimi, bunları takas etmeyi, toplamayı ve büyütmeyi mümkün olduğunca açık ve basit hale getirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Web3 ürünleri paketi sunar. Cüzdanlarımız, pazar yerlerimiz ve platformlarımız, Bybit'i dünya çapında 25 milyon kullanıcının güvendiği, ilk 3 küresel kripto borsası olarak tanımlayan güvenlik ve uzmanlıkla desteklenmektedir.

Hadi devrime siz de katılın ve Bybit ile Web3 geleceğinize giden kapıyı açın.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Web3'yi ziyaret edin.

Bybit Hakkında

Bybit, 20 milyon kullanıcısıyla hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2365971/Bybit_Web3_Ignites_BTC_Layer2_Season__100_000__MERL_Airdrop.jpg

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