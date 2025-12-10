Bybit x DL Research World Crypto Rankings: małe europejskie kraje najszybciej wdrażają kryptowaluty, a przepisy MiCA zmieniają sytuację w regionie

WIEDEŃ, 11 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Raport „The World Crypto Rankings 2025", opublikowany przez Bybit DL Research, pokazuje, że Litwa, Estonia i Irlandia stały się cyfrowymi gospodarkami o najwyższym stopniu zwinności, napędzającymi wdrożenie kryptowalut w Europie. Podczas gdy większe gospodarki, jak Francja czy Niemcy rozwijają się poprzez integrację z tradycyjną branżą finansową, mniejsze rynki wyprzedzają je pod względem efektywności i zwinności w wykorzystaniu klarownych przepisów i zasad licencyjnych.

Bybit x DL Research World Crypto Rankings: Europe’s Small States Lead Adoption as MiCA Reshapes the Region

Raport porównuje stopień wdrożenia kryptowalut w obrębie czterech filarów (wskaźnik penetracji rynku użytkowników, wykorzystanie do transakcji, gotowość instytucjonalna, penetracja kulturowa), aby rzucić nieco światła na to, jak kryptoaktywa stają się częścią codziennego życia na całym świecie.

Małe europejskie kraje udowadniają, że zwinność jest ważniejsza niż skala

Dzięki kompleksowym i progresywnym ramom prawnym, coraz większej akceptacji ze strony instytucji oraz innowacyjnym ekosystemom, europejskie gospodarki osiągają ponadprzeciętne wyniki w zakresie globalnego wdrażania kryptowalut. Litwa zajmuje trzecie miejsce na świecie, mając przed sobą jedynie Singapur (1) i Stany Zjednoczone (2), dzięki swojej roli bramy do UE w ramach rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów (MiCAR). Jej wyniki są następstwem przyszłościowych przepisów, otwartego systemu finansowego oraz powszechnej wiedzy obywateli na temat narzędzi cyfrowych i ich aktywnego zaangażowania w platformy kryptoaktywów. Większość firm posiadających licencję w Litwie działa globalnie, zamiast skupiać się wyłącznie na lokalnym rynku.

Irlandia (6.) i Estonia (12.) również zajmują miejsca w czołowej 15 świata. Irlandia stała się europejskim ośrodkiem w zakresie szeroko rozumianych technologii i technologii finansowych jako siedziba takich firm, jak Stripe oraz wielu startupów z branży blockchain. Z kolei Estonia czerpie korzyści z zaawansowanego zarządzania cyfrowego i wczesnego przyjęcia infrastruktury blockchain.

Austria zajmuje 15. miejsce dzięki silnemu połączeniu przywództwa cyfrowego, zaangażowania akademickiego i dostosowania przepisów z unijnymi ramami MiCAR. Wskaźnik penetracji kulturowej w tym kraju wynoszący 0,69 jest wyższy niż światowa średnia dzięki aktywnemu wsparciu uczelni, think tanków i dobrze doinformowanych obywateli. Historyczna rola Wiednia jako ośrodka finansowego Europy Środkowej, w połączeniu z dynamiką rozrastającej się sceny kryptoaktywów sprawia, że Austria jest atrakcyjną lokalizacją do prowadzenia działalności w zakresie regulowanych aktywów cyfrowych. Chociaż wdrożenie przez instytucje i penetracja rynku użytkowników pozostają na umiarkowanym poziomie w porównaniu z topowymi rynkami, solidne podstawy regulacyjne w Austria i rosnące zaangażowanie uczelni sugeruje znaczący potencjał rozwojowy w miarę dojrzewania europejskiego rynku kryptowalut.

„Rankingi potwierdzają wyjątkowy atut Europy. Łącząc pewność regulacyjną ze zwinnością technologiczną, UE wskakuje na należne jej miejsce pośród najważniejszych ośrodków globalnej branży" - powiedział Georg Harer, współdyrektor generalny Bybit EU.

Kraje te potwierdzają, że małe państwa mogą wykorzystać zwinność regulacyjną, aby stać się ośrodkami wpływu w globalnej gospodarce kryptoaktywów. Nieduża liczba ludności Litwy, Estonii i Irlandii oznacza, że wolumen krajowych transakcji jest ograniczony, a jednocześnie ramy prawne przyciągają giełdy i firmy z branży fintech, które działają na znacznie większych rynkach.

Europa Zachodnia stawia na trwałość, nie cykle gwałtownego entuzjazmu

Europa Zachodnia integruje kryptowaluty w stabilne systemy finansowe poprzez politykę, infrastrukturę i innowacje. Region cechuje silna zgodność pomiędzy interesem publicznym, zaufaniem do instytucji i gotowością w zakresie polityki, a większe gospodarki, jak Niemcy i Francja wykazują oznaki dostosowania się.

Według raportu Szwajcaria wyróżnia się jako najbardziej kompletna strukturalnie gospodarka kryptowalutowa w Europie Zachodniej. Posiada elitarne zaplecze infrastrukturalne, silne ramy regulacyjne niezależne od EOG oraz niezrównaną pozycję kulturową, w połączeniu z szanowanym na całym świecie systemem finansowym.

Poza Szwajcarią, książkowym przykładem ośrodków kierowanych przez instytucje, wykorzystujących zaawansowane regulacje i wysoką świadomość społeczną jest Holandia. Holandia odnotowała najwyższe na świecie zainteresowanie społeczne, wspierane przez świadomych cyfrowo konsumentów i progresywnych dostawców płatności.

Pełne wdrożenie MiCAR w 2026 roku utrwali pozycję Europy jako globalnego ośrodka wyznaczającego standardy regulacyjne, dodatkowo wzmacniając dostosowane centra i wyznaczając klarowne ścieżki dla inwestycji instytucjonalnych.

Pełna analiza dostępna w raporcie Bybit x DL Research World Crypto Rankings Report.

Niniejszy raport WCR został przygotowany przez DL Research posiadający pełną niezależnością redakcyjną i badawczą. Informacje zostały zebrane z publicznie dostępnych źródeł i mogą podlegać zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy raport i rankingi dostarczane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, finansowej, transakcyjnej ani prawnej. Odbiorcy i traderzy powinni polegać na własnym rozeznaniu, konsultować się z wykwalifikowanymi doradcami i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt / #WCR2025

Bybit EU

Bybit EU GmbH to austriacka spółka, która służy klientom w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG*) - z wyjątkiem Malty - za pośrednictwem platformy Bybit.eu. Prowadzony przez Bybit EU GmbH, licencjonowanego dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów (CASP) działającego w ramach rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów (MiCAR), Bybit EU zapewnia między innymi w pełni regulowane usługi, obejmujące produkty do przechowywania i wymiany kryptowalut oraz nagród w kryptowalutach, przy zachowaniu pełnej zgodności z europejskimi przepisami w zakresie ochrony inwestorów i integralności rynkowej.

Bybit EU GmbH to licencjonowany dostawca usług w zakresie kryptoaktywów działający w ramach rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów (MiCAR), autoryzowany do oferowania następujących usług mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyjątkiem Malty):

opieka nad i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;

wymiana kryptoaktywów na fundusze;

wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;

wprowadzanie kryptoaktywów do obrotu; oraz

usługi transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy transakcyjnej dla kryptoaktywów ani nie oferuje doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa służy do celów informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Wspomniane w niej produkty i usługi podlegają właściwemu prawu i przepisom w odpowiednich jurysdykcjach i mogą nie być dostępne w niektórych regionach.

DL Research

DL Research to dział badawczy DL News oraz spółki siostrzanej DefiLlama, oferujący klientom spersonalizowane raporty, badania, pogłębione analizy i kampanie promocyjne z zakresu branży aktywów cyfrowych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2842548/Bybit_x_DL_Research_World_Crypto_Rankings_Europe_s_Small_States.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/5665016/Bybit_Europe_Logo.jpg