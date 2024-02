Bybit Web3 associé à LightCycle présente cette expérience virtuelle inoubliable - Concert virtuel pour fêter les 25 ans de carrière de Robbie Williams

DUBAÏ, EAU, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire avec Hape2.0-LightCycle, le partenaire officiel du concert virtuel célébrant les 25 années de carrière de Robbie Williams, Bybit , la troisième plus grande bourse d'échange de crypto-monnaies au monde en volume, est sur le point de révolutionner le paysage du Web3 avec une célébration extraordinaire commémorant les 25 ans de carrière de Robbie Williams. Bybit Web3 est le partenaire officiel de la marketplace NFT pour le prochain concert virtuel - « Robbie Williams Beyond Reality in LightCycle - A Virtual Music Experience », présenté par LightCycle.

En tant que marketplace NFT officielle pour la vente de billets et de pièces de collection du spectacle virtuel en direct, Bybit Web3 allie de manière visionnaire la musique et la technologie. Cette collaboration historique marque un moment charnière dans l'évolution du Web3, illustrant l'engagement indéfectible de Bybit à jouer un rôle pionnier dans le paysage du Web3.

Le partenariat annonce une ère révolutionnaire où la technologie et le divertissement se mélangent harmonieusement, créant une célébration inégalée de la musique et de la communauté dans un écosystème ouvert et plus simple, où tous les acteurs se retrouvent sur un même pied d'égalité.

Présenté par LightCycle, le spectacle sera le concert le plus historique de l'année 2024, mettant en vedette l'emblématique Robbie Williams, qui fait ses premiers pas dans le métavers. Bybit est le pionnier d'un partenariat historique avec LightCycle, établissant une nouvelle norme dans l'industrie du divertissement en devenant la marketplace NFT officielle exclusive pour le concert révolutionnaire du chanteur dans le métavers, redéfinissant l'union entre le divertissement et la blockchain.

Voici trois innovations pour lesquelles Bybit s'associe à LightCycle afin de les rendre accessibles sur le Web3

Ouvrir et combiner souvenirs, billet de concert et passeport métavers de manière unique - En tant que l'une des plus grandes marketplaces NFT au monde, Bybit offre une passerelle exclusive aux fans pour obtenir des billets pour le concert de Robbie Williams, offrant une opportunité inégalée dans le monde dynamique de la blockchain. Simplifier les expériences utilisateur en expériences transparentes et enrichissantes - La plateforme intuitive de Bybit et les vitesses de transaction rapides redéfinissent le processus d'achat des billets, permettant aux utilisateurs de sécuriser rapidement les billets de concert en toute simplicité. Permettre une égalité d'accès pour les fans de Robbie William sur le Web3 et le Web2 - Ceux-ci pourront profiter du concert virtuel et assister au spectacle de différentes façons. Les fans de Robbie William et les utilisateurs de Bybit peuvent acheter des billets auprès de Bybit NFT Pro et dans des stands afin de gagner des billets, ainsi que des accessoires signés liés au concert par le biais des réseaux sociaux.

« Ce partenariat marque une étape importante pour Bybit Web3. Nous voulons introduire le Web3 dans la vie quotidienne de chacun. Notre objectif est d'innover dans l'industrie du divertissement en intégrant de manière transparente la puissance de la blockchain dans l'expérience de concert virtuel », a déclaré Ben Zhou, co-founder et CEO de Bybit. « Le partenariat avec LightCycle s'aligne sur notre engagement à offrir des opportunités uniques et immersives à la communauté Web3, transcendant les frontières du divertissement conventionnel. »

Bobby Chow, co-founder et CEO de LightCycle, a choisi Bybit comme partenaire exclusif officiel :

« L'engagement de Bybit envers l'innovation et sa position de premier plan sur la marketplace NFT en ont fait le partenaire idéal pour LightCycle. Nous partageons une même vision : créer des expériences inoubliables dans le monde virtuel. L'expertise de Bybit dans la technologie blockchain s'aligne parfaitement avec notre objectif de fournir une expérience de concert sécurisée et immersive dans le métavers. Ensemble, nous redéfinissons les normes du divertissement virtuel. Ce concert est spécial parce qu'il ne s'agit pas seulement de musique. Il s'agit de repousser les limites de ce qui est possible à l'ère numérique. »

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://learn.bybit.com/web3/buy-robbie-williams-virtual-concert-nfts/.

#Bybit #BybitWeb3 #TheCryptoArk

À propos de Bybit Web3

Bybit Web3 redéfinit l'ouverture dans le monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et où tous sont traités à pied d'égalité. Nous nous engageons à accueillir les constructeurs, les créateurs et les partenaires de l'espace blockchain, en invitant à la fois les amateurs de crypto et les curieux, avec une communauté de plus de 1 million d'utilisateurs de portefeuille, plus de 10 partenaires majeurs de l'écosystème, et plus encore.

Bybit Web3 fournit une suite complète de produits Web3 conçus pour rendre l'accès, l'échange, la collecte et la croissance des actifs Web3 aussi ouverts et simples que possible. Nos portefeuilles, marketplaces et plateformes sont tous soutenus par la sécurité et l'expertise qui font de Bybit l'une des 3 meilleures bourses crypto mondiales, à laquelle 20 millions d'utilisateurs font confiance dans le monde.

Rejoignez la révolution dès maintenant et ouvrez la porte à votre avenir Web3 avec Bybit.

À propos de Bybit

Avec un volume d'échanges plaçant Bybit parmi les trois principales plateformes de cryptomonnaies et une base de 20 millions d'utilisateurs depuis sa création en 2018, cette plateforme offre aux investisseurs et aux traders en cryptomonnaies un moteur d'appariement ultrarapide, un service clientèle disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'un support communautaire multilingue. En outre, Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2330956/Bybit_LightCycle_RW_NFT_Sample.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2311075/Bybit_Web3_Logo.jpg