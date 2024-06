Bybit Web3 prezentuje: kurs dla zaawansowanych na żywo poświęcony rozbudowywaniu portfela Ethereum i nagrody od YieldNest

DUBAJ, ZEA, 27 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z przyjemnością ogłasza Ethereum (ETH) Masterclass, bezpłatne wydarzenie online, które zaprezentuje, jak ETH może się przyczynić do kolejnej hossy. Kurs, stworzony z myślą o doświadczonych inwestorach kryptowalutowych oraz nowych użytkownikach, zaprezentuje możliwości zdecentralizowanych finansów i Bybit Web3 w zakresie rozbudowy portfela ETH.

Bybit Web3 Presents: Grow Your Ethereum Portfolio Masterclass Livestream and YieldNest Giveaway

Transmisja ETH Masterclass zaplanowana na 28 czerwca 2024 r. na godz. 6.00 czasu UTC odbędzie się z udziałem ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom zagadnienia związane z zarządzaniem portfelem i nowe metody zwiększania wartości posiadanej waluty ETH. Wydarzenie będzie niezrównanym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat zdecentralizowanych finansów (DeFi) i ekosystemu Ethereum oraz wykorzystać ich rosnący potencjał za pośrednictwem Bybit Web3.

Szkolenie poprowadzą:

Sam Kazemian , założyciel Frax Finance

, założyciel Frax Finance Deo Brands , współzałożyciel YieldNest

, współzałożyciel YieldNest Emily Bao , specjalistka Bybit ds. evangelist marketingu Web3

, specjalistka Bybit ds. evangelist marketingu Web3 Cryptos Cobra, założyciel Cryptos Cobra

Gospodarzem będzie Nathan Thompson, lead tech writer w Bybit.

Uczestnicy mogą dokonać wcześniejszej rejestracji, wziąć udział w ankiecie Ethereum i powalczyć o 36 000 000 tokenów PEPE w okresie trwania wydarzenia, tj. od 21 czerwca 2024 r. 8.00 czasu UTC do 5 lipca 2024 r. 23:59 czasu UTC.

YieldNest, uczestnik transmisji na żywo, dołącza do rozdania, oferując trzy ekskluzywne NFT YieldNest, które zazwyczaj są dostępne tylko dla użytkowników z ponad 5 restakowanymi ETH w YieldNest. NFT zapewniają zwiększenie o 15% liczby punktów YieldNest Seeds.

Szczegóły transmisji na żywo:

Data do zapisania w kalendarzu: 28 czerwca 2024 r., godz. 6.00 czasu UTC

Dołącz do wydarzenia: Oglądaj na żywo

Dołącz do tego przełomowego wydarzenia i zdobądź wiedzę, która pozwoli swobodnie poruszać się po zmieniającym się otoczeniu Ethereum i odnosić korzyści.

Bybit

Bybit jest drugą co do wielkości na świecie giełdą kryptowalutową pod względem wolumenu obrotów, która skupia przeszło 33 miliony użytkowników. Giełda powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bybit.com.

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych:

