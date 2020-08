BYD priváža do Európy svoj prémiový sedan Han EV

Popredná čínska automobilová značka priváža svoju vlajkovú loď - špičkový sedan do Európy

STUTTGART, Nemecko, 4. augusta 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť BYD Auto Co., Ltd. (Index SEHK: 1211, index SZSE: 002594), popredný čínsky výrobca automobilov poháňaných novými druhmi energie, priviezla na autosalón do nemeckého Stuttgartu svoj dlho očakávaný model prémiového sedanu Han EV.

Hoci nemeckí zákazníci pravdepodobne nepoznajú čínske automobilové značky, model Han EV sa teší veľkej pozornosti a získava ocenenie za skvelý dizajn, výnimočné jazdné vlastnosti a dostupnosť.