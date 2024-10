Cambrex ouvre une nouvelle installation de stabilité et conservation à Durham, en Caroline du Nord

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a annoncé aujourd'hui que son activité de stabilité et de conservation, Q1 Scientific, a ouvert une nouvelle installation conforme aux cGMP (bonnes pratiques de fabrication) à Durham, en Caroline du Nord, augmentant ainsi sa capacité de services de stabilité et conservation à environnement contrôlé pour les industries pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des sciences de la vie en Amérique du Nord.

Stratégiquement situé dans la région du Research Triangle Park, le nouveau centre de stockage d'avant-garde, à température contrôlée et surveillée, dispose de 7 chambres de stabilité ICH, couvrant une gamme de conditions comprenant 2-8 °C, 25 °C/60 % HR, 30 °C/65 % HR, 30 °C/75 % HR et 40 °C/75 % HR, ainsi que des conditions de stockage à -20 °C et à des températures ultra-basses (-70 °C/-80 °C). Le site de Research Triangle Park (RTP), en Caroline du Nord, assurera des livraisons le jour même et le lendemain dans l'ensemble des États-Unis.

Tom Loewald, PDG de Cambrex, a déclaré : « Après l'acquisition de Q1 Scientific en 2022, nous avons stratégiquement étendu notre empreinte pour mieux servir nos clients dans le monde entier. L'ouverture de ce premier site en Amérique du Nord marque une étape importante dans la croissance de Q1 Scientific. »

L'expansion de Q1 Scientific s'ajoute aux installations existantes à Waterford, en Irlande, et à Liège, en Belgique et se situe sur le site des services analytiques de Cambrex à Durham.

Stephen Delaney, directeur général de Q1 Scientific, a ajouté : « Grâce aux capacités et à l'expertise réunies à Durham, nous pouvons désormais proposer des services allant au-delà de la stabilité et de la conservation, tels que des tests de stabilité et d'autres services analytiques pour les produits cliniques et commerciaux. »

Cambrex continue d'étendre ses compétences et ses capacités à travers son réseau nord-américain et européen afin de répondre à la demande croissante pour les services externalisés de développement et de fabrication de médicaments.

À propos de Cambrex

Cambrex est un sous-traitant pharmaceutique de premier plan au niveau mondial qui fournit des services de développement et de fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie des médicaments, ainsi que des services analytiques complets et des services d'aide à la mise au point de médicaments expérimentaux.

Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe de 2 000 experts au service de clients internationaux en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées dans les substances médicamenteuses, y compris le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les IPA très puissants.

À propos de Q1 Scientific, une société de Cambrex

Q1 Scientific, une société de Cambrex, est un fournisseur de premier plan de services de stockage de stabilité à environnement contrôlé pour les industries pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des sciences de la vie. Forte d'une décennie d'expertise, Q1 Scientific protège les avancées décisives et les innovations transformatrices dans des installations de pointe en Irlande et en Belgique. En recourant aux services de Q1 Scientific, les entreprises peuvent accélérer l'introduction de nouveaux médicaments sur le marché tout en évitant les dépenses liées à la construction et à la surveillance de leurs propres chambres de stockage. En juin 2022, Q1 Scientific a été racheté par Cambrex.

