Cambridge Judge Business School Executive Education lanciert das Family Business Leadership Programme in Zusammenarbeit mit Emeritus

Das Programm deckt kritische Bereiche ab, die für Familienunternehmen wichtig sind, einschließlich Generationswechsel, Führungsstrukturen und Governance, um die Komplexität der Unternehmensführung zu bewältigen.

CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, 3. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Cambridge Judge Business School Executive Education gibt den Start des sechsmonatigen Cambridge Family Business Leadership Programme bekannt. Dieses Programm vermittelt Führungskräften von Familienunternehmen strategische Fähigkeiten für langfristigen Erfolg und geht mit einem innovativen Lehrplan und praktischen Einblicken von Branchenführern auf die besonderen Herausforderungen von Familienunternehmen ein. In Zusammenarbeit mit Emeritus, einem weltweit führenden Unternehmen, das hochwertige Bildung zugänglich und erschwinglich macht, kann man sich ab sofort für den Studienbeginn im Dezember 2024 einschreiben.

Familienunternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz in Billionenhöhe und schaffen weltweit Tausende von Arbeitsplätzen. Doch trotz ihrer entscheidenden Rolle in der Weltwirtschaft überleben nach Angaben des Family Business Institute nur 30 Prozent von ihnen in der zweiten Generation. Sie sind häufig mit Herausforderungen konfrontiert, die mit dem Generationswechsel, mit Führungsfragen und mit der Unternehmensführung zusammenhängen. Das Cambridge Family Business Leadership Programme befasst sich mit diesen Herausforderungen, indem es den Teilnehmern die notwendigen Instrumente an die Hand gibt, um langfristige Nachhaltigkeit und Wachstum zu gewährleisten.

Durch eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lernmodulen werden die Teilnehmer den Weg vom Gründer zum Familienunternehmen erkunden und bewährte Praktiken in den Bereichen Finanzen, Geschäftsbetrieb, Stakeholder-Engagement und Kapitalverwaltung erlernen. Außerdem werden sie sich auf dem Campus mit ihren Dozenten und weltweit führenden Familienunternehmen austauschen und dabei einzigartige Perspektiven zu strategischem Denken, Wachstum und Wettbewerb gewinnen. Am Ende des Programms werden die Teilnehmer ihr Fachwissen in den Bereichen langfristige Strategien, Vermögensverwaltung, Impact Investment, Fusionen und Übernahmen, Governance, Konfliktmanagement, strategische Voraussicht, Führung und Nachfolgeplanung erweitert haben.

„Familienunternehmen leisten einen bedeutenden Beitrag zu den Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, indem sie zum Wirtschaftswachstum, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Förderung von Innovationen und zur Entwicklung von Gemeinschaften beitragen. Die Überschneidung von Finanzen, Geschäftsbetrieb, Vermögensverwaltung, Strategie und anderen Prinzipien treibt das Wachstum von Familienunternehmen an", sagt Professor Khaled Soufani, Direktor des Programms. „Das Cambridge Family Business Leadership Programme bietet Mitgliedern von Familienunternehmen die Möglichkeit, sich auf eine Reise zu begeben, um ihr Familienunternehmen über Generationen hinweg zu managen, zu führen und zu vergrößern."

Dieses Programm ist ideal für leitende Angestellte von inhabergeführten Familienunternehmen, familienfremde leitende Angestellte, familieninterne und familienfremde Vorstandsmitglieder und Berater von Familienunternehmen. Durch die Teilnahme an diesem Programm können sich die Teilnehmer mit Gleichgesinnten aus aller Welt vernetzen und so verschiedene Perspektiven auf gemeinsame Herausforderungen und Chancen gewinnen.

„Wir freuen uns, mit der Cambridge Judge Business School Executive Education zusammenzuarbeiten, um Führungskräften von Familienunternehmen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen in kritischen Geschäftsbereichen zu erweitern, damit sie sich in der heutigen, sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft strategisch zurechtfinden", sagte Mike Malefakis, President von University Partnerships bei Emeritus. „Das Cambridge Family Business Leadership Programme wird den Teilnehmern durch Online- und Präsenzveranstaltungen helfen, Prozesse zu optimieren, die Gesamtleistung des Unternehmens zu verbessern und durch den Austausch mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt eine globale Perspektive auf die einzigartigen Herausforderungen von Familienunternehmen zu gewinnen."

Das Cambridge Family Business Leadership Programme beginnt am 8. Dezember 2024. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie auf der Website des Programms.

Information über die Cambridge Judge Business School

Die 1990 gegründete Cambridge Judge Business School ist Teil der Fakultät für Wirtschaft und Management an der Universität von Cambridge. Der Ruf der Cambridge Judge Business School ist schnell gewachsen, und heute wird sie international als Anbieter von erstklassiger Managementausbildung, insbesondere in den Bereichen Unternehmertum und Innovationsmanagement, gefeiert. Mit einer Spitzenfakultät von über 50 Mitgliedern und 19 Forschungszentren wurde die Schule von der britischen Regierung als die beste für die Auswirkungen ihrer Forschung bewertet. Eine der Hauptstärken der Schule ist die besondere Betonung der Zusammenarbeit – sei es mit den dynamischen Hightech-Unternehmen des Cambridge Clusters oder mit Organisationen weltweit. Die Cambridge Judge Business School ist ein Ort, an dem Menschen aus vielen Disziplinen Ideen austauschen – politische Entscheidungsträger, Unternehmer, Branchenführer, Regulierungsbehörden, gemeinnützige Organisationen und Akademiker.

Information über Cambridge Judge Business School Executive Education

Die Cambridge Judge Business School Executive Education bietet eine breite Palette von Programmen mit offener Einschreibung und maßgeschneiderten Programmen. Diese kommen Führungskräften, leitenden Angestellten und Managern zugute, die nach beruflichem und persönlichem Wachstum streben und es Unternehmen ermöglichen, operative Spitzenleistungen zu erzielen.

Information zu Emeritus

Emeritus setzt sich dafür ein, die Fähigkeiten der Zukunft zu vermitteln, indem es Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen weltweit eine qualitativ hochwertige Ausbildung zugänglich und erschwinglich macht. Dies geschieht durch die Zusammenarbeit mit mehr als 80 Spitzenuniversitäten in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, Südostasien, Indien und China. Die Kurzkurse, Studiengänge, Berufszertifikate und Programme für leitende Angestellte von Emeritus helfen Einzelpersonen, neue Fähigkeiten zu erwerben und ihr Leben, ihre Unternehmen und Organisationen zu verändern. Das einzigartige Modell, das auf modernster Technologie, innovativen Lehrplänen und praktischem Unterricht durch erfahrene Dozenten, Mentoren und Coaches basiert, hat bereits mehr als 350.000 Menschen in über 80 Ländern ausgebildet. Weitere Informationen finden Sie unter https://emeritus.org.

