La Cambridge Judge Business School Executive Education lance le programme Family Business Leadership en collaboration avec Emeritus

Le programme couvre des domaines essentiels pour les entreprises familiales, notamment les transitions générationnelles, les structures de direction et la gouvernance pour naviguer et surmonter les complexités de la gestion d'entreprise.

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Cambridge Judge Business School Executive Education annonce le lancement de son programme de six mois, le Cambridge Family Business Leadership Programme. Ce programme permet aux dirigeants d'entreprises familiales d'acquérir des compétences stratégiques pour une réussite pérenne, en relevant les défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises familiales grâce à un programme d'études sur mesure et aux connaissances pratiques d'experts. Lancée en collaboration avec Emeritus, un leader mondial qui rend l'éducation de haute qualité accessible et abordable, l'inscription est maintenant ouverte pour un début en décembre 2024.

Les entreprises familiales génèrent des billions de chiffre d'affaires annuel et créent des milliers d'emplois dans le monde entier. Cependant, malgré leur rôle essentiel dans l'économie mondiale, selon le Family Business Institute, seuls 30 % d'entre elles survivent à la deuxième génération. Elles sont souvent confrontées à des défis liés à la transition générationnelle, aux problèmes de leadership et de gouvernance. Le programme de leadership pour les entreprises familiales de Cambridge relève ces défis en fournissant aux participants les outils nécessaires pour assurer la durabilité et la croissance à long terme.

Grâce à une combinaison de modules d'apprentissage présentiels et en ligne, les participants étudieront l'évolution de l'entreprise familiale depuis sa création, en apprenant les meilleures pratiques en matière de finances, d'opérations, d'engagement des parties prenantes et de gestion du capital. Ils interagiront également sur le campus avec leurs professeurs et des dirigeants d'entreprises familiales du monde entier, ce qui leur permettra d'acquérir des perspectives uniques en matière de réflexion stratégique, de croissance et de concurrence. À l'issue du programme, les participants auront renforcé leur expertise en matière de stratégies à long terme, de gestion de patrimoine, d'investissement d'impact, de fusacs, de gouvernance, de gestion des conflits, de prévision stratégique, de leadership et de planification de la succession.

« Les entreprises familiales apportent une contribution significative aux économies du monde entier, en promouvant la croissance économique, la création d'emplois, l'innovation et le développement des communautés. L'intersection de la finance, des opérations, de la gestion de patrimoine, de la stratégie et d'autres principes est le moteur de la croissance des entreprises familiales », déclare le professeur Khaled Soufani, directeur du programme. « Le programme Cambridge Family Business Leadership offre aux membres d'entreprises familiales la possibilité de s'embarquer dans un voyage pour gérer, diriger et développer leur entreprise familiale à travers les générations. »

Ce programme est idéal pour les hauts responsables d'entreprises familiales gérées par leur propriétaire, les cadres non familiaux, les membres de conseils d'administration familiaux et non familiaux et les conseillers d'entreprises familiales. En s'inscrivant à ce programme, les participants travailleront en réseau avec des pairs du monde entier, ce qui leur permettra d'avoir des points de vue différents sur des défis et les opportunités.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Cambridge Judge Business School Executive Education pour aider les dirigeants d'entreprises familiales à développer leurs compétences et leur expertise dans des domaines commerciaux essentiels afin d'avancer stratégiquement dans un écosystème commercial qui évolue rapidement », déclare Mike Malefakis, président des partenariats universitaires d'Emeritus. « Grâce à des sessions en ligne et sur le campus, le Cambridge Family Business Leadership Programme aidera les participants à optimiser les processus, à améliorer les performances globales de l'entreprise et à acquérir une perspective globale sur les défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises familiales grâce à des interactions avec des pairs du monde entier. »

Le Cambridge Family Business Leadership Programme commence le 8 décembre 2024. Pour de plus amples renseignements et pour poser votre candidature, veuillez consulter le site web du programme.

À propos de la Cambridge Judge Business School

Fondée en 1990, la Cambridge Judge Business School fait partie de la faculté de commerce et de gestion de l'université de Cambridge. La réputation de la Cambridge Judge Business School s'est rapidement développée et, aujourd'hui, elle est internationalement reconnue comme un fournisseur de formation en gestion de classe mondiale, en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion de l'innovation. Avec un corps professoral de pointe composé de plus de 50 membres et de 19 centres de recherche, l'école a été classée comme la meilleure pour l'impact de ses recherches par le gouvernement britannique. L'un des principaux atouts de l'école est l'accent mis sur la collaboration, que ce soit avec les entreprises de haute technologie dynamiques du Cambridge Cluster ou avec des organisations du monde entier. La Cambridge Judge Business School est un lieu d'échange d'idées avec des personnes issues d'horizons variés (décideurs politiques, entrepreneurs, chefs d'entreprise, régulateurs, organisations à but non lucratif et universitaires).

À propos de la Cambridge Judge Business School Executive Education

La Cambridge Judge Business School Executive Education propose un large éventail de programmes à inscription libre et de programmes personnalisés. Ces programmes s'adressent aux dirigeants, aux cadres et aux gestionnaires qui s'efforcent d'évoluer professionnellement et personnellement tout en permettant aux organisations d'atteindre l'excellence opérationnelle.

À propos d'Emeritus

Emeritus s'engage à enseigner les compétences de l'avenir en rendant l'éducation de haute qualité accessible et abordable pour les individus, les organisations et les gouvernements du monde entier. Pour ce faire, l'entreprise collabore avec plus de 80 universités de premier plan aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine. Les cours de courte durée, les programmes diplômants, les certificats professionnels et les programmes pour cadres supérieurs d'Emeritus aident les individus à acquérir de nouvelles compétences et à transformer leur vie, leur entreprise et leur organisation. Son modèle unique de technologie de pointe, d'innovation dans les programmes d'études et d'enseignement pratique dispensé par des professeurs, des mentors et des coachs expérimentés a permis de former plus de 350 000 personnes dans plus de 80 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://emeritus.org.

