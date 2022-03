CAMPAGNE HUBLOT KYLIAN MBAPPÉ

"Je suis heureux de m'être livré durant ces séances de travail, d'aborder le rapport de l'homme avec le temps. J'aime la simplicité et les belles choses qui durent et ont une âme." - KYLIAN MBAPPE, JOUEUR INTERNATIONAL DE FOOTBALL

"Ambassadeur de la marque, Kylian fait l'unanimité pour son excellence sur le terrain et son humilité en dehors. Ezra est un amoureux de la perfection dont la vision créative est une signature unique car il puise son inspiration dans tous les arts créatifs. Leurs postures respectives font écho à la philosophie de Hublot, aussi sommes-nous très heureux de les avoir réunis pour cette campagne." - RICARDO GUADALUPE, CEO HUBLOT

"Ce que j'aime avant tout lorsque je réalise un portrait, c'est de saisir cette étincelle qui singularise chacun de nous, quelle qu'elle soit. Et pour susciter de l'émotion chez celui qui le regardera, rien ne doit détourner son regard de l'essentiel.

"Ce qui me fascine chez Kylian, au-delà de sa créativité, sa virtuosité et la perfection de son art, c'est sa passion, son intelligence, et cette force intérieure qui l'anime". - EZRA PETRONIO, DIRECTEUR ARTISTIQUE

HUBLOT

Fondée en Suisse en 1980, HUBLOT se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Président Honoraire, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, HUBLOT s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Retrouvez l'univers de HUBLOT dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour, Zurich et sur HUBLOT.com

