HUBLOT-KAMPAGNE MIT KYLIAN MBAPPÉ

"Ich bin froh, dass ich mich bei diesen Zusammenkünften geöffnet habe, um den Zusammenhang des Menschen mit der Zeit zu zeigen. Ich mag die Einfachheit und schöne Dinge, die von Dauer sind und eine Seele haben." - KYLIAN MBAPPÉ, INTERNATIONALER FUßBALLSPIELER

"Kylian Mbappé ist Botschafter der Marke und begeistert durch seine herausragenden Leistungen auf dem Spielfeld und seine Bescheidenheit abseits davon. Ezra Petronio ist ein Liebhaber der Perfektion, dessen kreative Vision eine einzigartige Handschrift trägt, da er seine Inspiration aus allen kreativen Künsten schöpft. Ihre jeweiligen Haltungen spiegeln die Philosophie von Hublot wider, daher freuen wir uns, sie für diese Kampagne zusammengebracht zu haben." - RICARDO GUADALUPE, CEO VON HUBLOT

"Was mir am meisten gefällt, wenn ich ein Porträt anfertige, ist, den Funken einzufangen, der jeden von uns einzigartig macht. Um beim Betrachter Emotionen zu wecken, darf nichts seinen Blick vom Wesentlichen ablenken.

"An Kylian faszinieren mich – neben seiner Kreativität, seiner Virtuosität und der Perfektion seiner Kunst – seine Leidenschaft, seine Intelligenz und diese innere Stärke, die ihn antreibt." - EZRA PETRONIO, KREATIVDIREKTOR

Die Marke HUBLOT wurde 1980 in der Schweiz gegründet und zeichnet sich seit jeher durch ihr innovatives Konzept aus, das mit der beispiellosen Kombination von Gold und Kautschuk begann: Die „Kunst der Fusion" ist der visionären Vorstellungskraft des Vorsitzenden Jean-Claude Biver entsprungen und wird durch CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 weiter vorangetrieben.

Die Einführung des ikonischen, mehrfach ausgezeichneten Designs der Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für weitere, erfolgreiche Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) mit Komplikationen, die von den klassischen bis hin zu den kompliziertesten der Uhrmacherei reichen. Sie prägt bis heute einschlägig die außergewöhnliche DNA der Schweizer Uhrenmanufaktur mit beeindruckendem, stetigem Wachstum.

Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist bestrebt ihre traditionsreiche und innovative Expertise fortwährend voranzutreiben, geleitet von der Philosophie der Marke „Be First, Different and Unique". Durch ihren Pionier- und Innovationsgeist sowie die Kreation von neuen Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) und Manufakturwerken (UNICO, Meca-10, Tourbillon) ist HUBLOT stets einen Schritt voraus.

HUBLOT, eine Marke der Haute Horlogerie mit visionärer Zukunft, verbindet sich mit den wichtigsten Ereignissen der Zeit (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) und den herausragendsten Persönlichkeiten als Markenbotschafter (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Entdecken Sie die Welt von HUBLOT in den Boutiquen in den schönsten Städten der Welt: Genf, Paris, London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur, Zürich und in vielen weiteren Städten sowie auf www.HUBLOT.com

