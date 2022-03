CAMPANHA HUBLOT KYLIAN MBAPPÉ

"Estou feliz de ter me entregado durantes essas sessões. Gosto da simplicidade e das coisas bonitas que duram e têm alma." - KYLIAN MBAPPÉ, JOGADOR INTERNACIONAL DE FUTEBOL

"Embaixador da marca, Kylian é unanimemente aclamado por sua excelência em campo e sua humildade fora dele. Ezra é um apaixonado pela perfeição cuja visão criativa é uma assinatura única, já que ele obtém sua inspiração de todas as artes criativas. Suas respectivas posturas ecoam a filosofia da Hublot, e por isso estamos muito felizes de tê-los unidos para esta campanha." - RICARDO GUADALUPE, CEO DA HUBLOT

"O que eu amo mais que tudo quando fotografo um retrato é capturar essa faísca que é única a cada um de nós, não importa o que seja. E para despertar emoção no espectador, nada deve desviar o olhar do essencial.

"O que me fascina em Kylian, além de sua criatividade, virtuosidade e da perfeição de sua arte, é sua paixão, sua inteligência, e essa força interior que o anima." - EZRA PETRONIO, DIRETOR ARTÍSTICO

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se distingue por seu conceito inovador, a "Arte da Fusão", resultado da união inédita entre o ouro e a borracha. Este conceito nasceu das ideias visionárias do presidente Jean-Claude Biver e se tornou realidade graças ao competente Ricardo Guadalupe, que se tornou o CEO da marca em 2012.

O nascimento do modelo icônico Big Bang em 2005, que ganhou várias reedições, inaugura a era de novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cujas complicações - desde as mais simples às mais sofisticadas - transportam o DNA excepcional desta Manufatura suíça em forte expansão.

Com profundo respeito à preservação dos conhecimentos tradicionais de ponta e fiel à sua filosofia "Be First, Different and Unique", a casa relojoeira suíça está constantemente na vanguarda através de suas inovações de materiais (Magic Gold - o ouro resistente a arranhões, cerâmicas com cores vivas, vidro de safira) e da criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre o passado e o presente, a HUBLOT se lança num futuro visionário para uma casa da alta relojoaria: o da fusão com os maiores eventos de nossos tempos (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) e com os mais emblemáticos embaixadores do momento (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Descubra o universo da HUBLOT em nossa rede de boutiques localizadas nas maiores cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Cingapura, Zurique e em HUBLOT.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1765293/Hublot_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765294/Hublot_Ambassador_Kylian_Mbappe.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765295/Hublot_Ambassador_Kylian_Mbappe.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765296/Hublot_Ambassador_Kylian_Mbappe.jpg

FONTE Hublot SA

