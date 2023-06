Campeões da Smirnoff, o poder audacioso do coletivo no novo posicionamento global da marca, "WE DO WE"

A nova e vibrante campanha demonstra a nova expressão do famoso espírito de representação e inclusão da marca

Uma prévia da campanha "WE DO WE" já está disponível aqui e conteúdo dos bastidores aqui

LONDRES, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Smirnoff, a marca de vodka número um do mundo[1], anunciou hoje o lançamento global da sua nova e vibrante campanha "WE DO WE", para defender corajosamente o poder do coletivo e celebrar a magia do "Nós" que é criada quando diferentes pessoas, ingredientes, e sabores se unem.

Smirnoff launches new global campaign 'WE DO WE' which champions the power of the collective.

A nova campanha representa a maior mudança de plataforma da Smirnoff em mais de uma década e a mais recente expressão da crença da marca de que, juntos, somos melhores. Repleta de frescor e energia colorida, a campanha será lançada com uma abordagem principalmente digital em mais de 20 mercados nos próximos meses e será marcada por um vibrante conteúdo social e audiovisual intitulado "We Do We".

Desde 1864, a Smirnoff tem sido uma marca para todos, e essa recente mensagem sobre o poder de unir as pessoas é mais relevante e oportuna do que nunca, em meio a uma época que algumas pessoas chamaram de "recessão da alegria", marcada por um número cada vez maior de relatos de pessoas que se sentem deslocadas e isoladas[2].

Como Stephanie Jacoby, diretora global da marca Smirnoff, observou:

"Em um mundo no qual somos constantemente orientados a nos concentrarmos em nós mesmos, está se tornando cada vez mais evidente que todos nós desejamos fazer parte de algo maior. Em um momento em que a expressão "you do you" (concentre-se em você mesmo) perdeu um pouco do brilho e a inclusão está sendo desafiada em todo o mundo, a campanha "WE DO WE" é o nosso clamor por abraçar o poder do coletivo".

"WE DO WE" é a primeira campanha da McCann New York como a nova agência criativa global da Smirnoff e foi criada tendo em mente o espírito do coletivo. Por meio de todos os pontos de contato desta campanha, tanto na frente quanto atrás das câmeras, a campanha "WE DO WE " foi criada por e para todos os tipos de pessoas.

Este compromisso se reflete na indicação da ManvsMachine, um coletivo sediado em Londres e Los Angeles, para dirigir e produzir o conteúdo criativo da campanha e na seleção de um elenco diversificado para aparecer na propaganda e representar todos os tipos de pessoas que apreciam a Smirnoff.

Shayne Millington, diretota de atendimento ao cliente da McCann New York, explicou:

"Conforme começamos a desenvolver nossa criatividade para dar vida a esta mensagem alegre de "nós", ficou claro que a própria criação deve ser uma expressão do lema "WE DO WE". Compartilhamos a crença da Smirnoff de que a inclusão estimula a criatividade e que as melhores ideias e o trabalho mais vibrante e convincente são criados quando nos unimos, aprendemos uns com os outros e aceitamos nossa diversidade".

De agora em diante, a campanha "WE DO WE" nas redes sociais, namídia externa, digital e TV em mais de 20 mercados será promovida por uma estratégia de mídia que faz parte da visão mais ampla da Diageo de investir em plataformas e editoras que estiverem trabalhando para tornar a mídia tradicional mais diversificada e inclusiva[3].

O lançamento ocorre após várias campanhas da marca em Paradas LGBTQIA+ em todo o mundo, incluindo Brasil, Grã-Bretanha, Colômbia, EUA, Índia e Canadá, baseado no compromisso de longa data da marca com a comunidade LGBTQIA+.

A campanha continuará a evoluir nos próximos meses, dando vida ao espírito coletivo de "WE DO WE" por meio de uma série de eventos, parcerias e patrocínios que abrangem música, esporte e entretenimento com atividades planejadas para serem realizadas durante a temporada do festival, a temporada da NFL e outros eventos, reunindo a Smirnoff e seu público-alvo como nunca antes.

[1] Spirits Business, Relatório das Marcas Campeãs 2023:

[2] McCann Worldgroup Truth Central, junho de 2023 // Pesquisa de bem-estar da Cigna abril de 2022.

[3] Diageo.com: Inclusão e diversidade

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2100013/Smirnoff_We_Do_We.jpg

FONTE Smirnoff

SOURCE Smirnoff