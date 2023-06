Smirnoff defiende el audaz poder del colectivo en el nuevo posicionamiento mundial de la marca "WE DO WE"

Una nueva y vibrante campaña para mostrar la próxima expresión del histórico espíritu de representación e inclusión de la marca

LONDRES, 15 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Smirnoff, la principal marca de vodka del mundo[1], anunció el lanzamiento mundial de su nueva y vibrante campaña "WE DO WE", que defiende el audaz poder del colectivo y celebra la magia del "nosotros" que se crea al unir diferentes personas, ingredientes y sabores.

La nueva campaña representa el mayor cambio de plataforma de Smirnoff en más de una década y la última expresión de la convicción de la marca de que juntos somos mejores. La campaña, impregnada de una energía fresca y colorista, se desplegará con un enfoque digital en más de 20 mercados durante los próximos meses, encabezada por un contenido social y audiovisual titulado "We Do We".

Desde 1864, Smirnoff ha sido una marca para todos y este último mensaje sobre el poder de unir a las personas se siente más pertinente y oportuno que nunca en medio de un período que algunos han denominado la "recesión de la alegría", seguido de afirmaciones cada vez más numerosas de personas que se sienten desconectadas y aisladas[2].

Como observa Stephanie Jacoby, directora global de marca de Smirnoff:

"En un mundo en el que se nos dice constantemente que nos centremos en nosotros mismos, cada vez es más evidente que todos anhelamos ser parte de algo más grande. En un momento en que la expresión "you do you" ha perdido su brillo y la inclusión está siendo cuestionada en todo el mundo "WE DO WE" es nuestro grito de guerra para abrazar el poder del colectivo".

"WE DO WE" es la primera activación de McCann New York como la nueva agencia creativa mundial oficial de Smirnoff y se ha creado teniendo en cuenta el espíritu colectivo. A través de cada punto de contacto de esta campaña, tanto delante como detrás de la cámara,"WE DO WE" ha sido creada por y para personas de todos los ámbitos de la vida.

Este compromiso se refleja en la designación de ManvsMachine, un colectivo con sede en Londres y Los Ángeles, para dirigir y producir el contenido principal de la campaña, y en la selección de un elenco diverso para protagonizar el anuncio, que representa la variedad de personas que disfrutan de Smirnoff.

Shayne Millington, CCO de McCann New York, explicó:

"Cuando empezamos a desarrollar nuestra creatividad para dar vida a este alegre mensaje de "nosotros", quedó claro que la propia creatividad debía ser una expresión de"WE DO WE". Compartimos la creencia de Smirnoff de que la inclusión impulsa la creatividad y que las mejores ideas y el trabajo más vibrante y atractivo se crean cuando nos unimos, aprendemos unos de otros y nos apoyamos en nuestra diversidad".

Además, la activación d "WE DO WE" en las redes sociales, la publicidad exterior, los medios digitales y la televisión en más de 20 mercados será impulsada por una estrategia de medios que forma parte de la visión más amplia de DIAGEO de invertir en plataformas y editores que trabajan para que los principales medios de comunicación sean más diversos e inclusivos[3].

El lanzamiento sigue a varias activaciones de marca en eventos del Orgullo en todo el mundo, incluidos Brasil, Gran Bretaña, Colombia, Estados Unidos, India y Canadá, que se basa en el compromiso de larga data de la marca con la comunidad LGBTQIA+.

La campaña continuará evolucionando en los próximos meses, dando vida al espíritu colectivo d "WE DO WE" a través de una serie de eventos, asociaciones y patrocinios que abarcan música, deporte y entretenimiento, con actividades previstas para la temporada de festivales, la temporada de la NFL y más allá, lo que une a Smirnoff y su público objetivo como nunca antes.

