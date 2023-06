Smirnoff célèbre la puissance du collectif dans son nouveau positionnement de marque mondiale « WE DO WE »

La campagne dynamique incarne le nouveau message par lequel la marque exprime son esprit de représentation et d'inclusion

Un aperçu de la campagne « WE DO WE » est disponible ici et du contenu sur les coulisses est accessible ici

LONDRES, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Smirnoff, la première marque de vodka au monde[1], annonce aujourd'hui le lancement mondial de sa nouvelle campagne dynamique, « WE DO WE », qui rend un hommage audacieux au pouvoir du collectif, tout en célébrant la magie créée par le rassemblement de personnes. d'ingrédients et de saveurs différents.

La nouvelle campagne représente le plus grand changement de plateforme opéré par Smirnoff en plus d'une décennie et reflète le nouveau message par lequel la marque exprime sa conviction que nous sommes meilleurs ensemble. Animée par une énergie joyeuse et dynamique, elle sera déployée dans plus de 20 marchés au cours des prochains mois, à l'aide d'une approche axée sur le numérique, sous l'impulsion d'un contenu social et audiovisuel intitulé « We Do We ».

Depuis 1864, Smirnoff est une marque destinée à tous et, en cette période que certains appellent la « récession de la joie », où un nombre toujours croissant de rapports déplorent le sentiment de détachement et d'isolement des personnes[2], ce message sur le pouvoir du collectif semble plus pertinent et plus actuel que jamais.

Stephanie Jacoby, directrice mondiale de la marque chez Smirnoff, a déclaré :

« Dans un monde où on nous demande constamment de nous concentrer sur nous-mêmes, il devient de plus en plus évident que nous aspirons tous à faire partie de quelque chose de plus grand. À une époque où l'expression "faites ce que vous voulez" a perdu de son éclat et où l'inclusivité est remise en question partout dans le monde, "WE DO WE" est notre cri de ralliement par lequel nous appelons le public à embrasser le pouvoir du collectif. »

« WE DO WE », la première campagne menée par McCann New York en tant que nouvelle agence créative mondiale de référence de Smirnoff, a été créée autour de l'esprit du collectif. À chaque point de contact de la campagne, devant et derrière la caméra, « WE DO WE » a été créée par et pour des personnes de tous les horizons.

Cet engagement se reflète dans la nomination de ManvsMachine, un collectif basé à Londres et à Los Angeles, pour diriger et produire le contenu héros de la campagne, ainsi que la sélection d'un casting diversifié représentant l'éventail de personnes qui aiment Smirnoff.

Shayne Millington, directeur de la création chez McCann New York, a expliqué :

« Pendant la conception de cette joyeuse célébration du collectif, il est devenu apparent que la campagne elle-même doive être une expression du "WE DO WE". Nous partageons la conviction de Smirnoff que l'inclusivité stimule la créativité et que nous trouvons les meilleures idées et réalisons le travail le plus dynamique et le plus passionnant lorsque nous nous réunissons, apprenons les uns des autres et misons sur notre diversité. »

En outre, la campagne « WE DO WE » sera activée sur les réseaux sociaux, les médias publicitaires en extérieur, ainsi que les canaux numériques et télévisés dans plus de 20 marchés par une stratégie médiatique qui s'inscrit dans la vision plus large de Diageo, laquelle consiste à investir dans les plateformes et les éditeurs qui se consacrent à rendre les médias grand public plus diversifiés et inclusifs[3].

Le lancement fait suite à plusieurs activations de marque menées lors d'événements de la Fierté dans le monde entier, y compris au Brésil, en Grande-Bretagne, en Colombie, aux États-Unis, en Inde et au Canada, s'appuyant sur l'engagement de longue date de la marque envers la communauté LGBTQIA+.

La campagne continuera d'évoluer au cours des prochains mois, donnant vie à l'esprit collectif « WE DO WE » par une série d'événements, de partenariats et de commandites dans les domaines de la musique, du sport et du divertissement. Des activités sont notamment prévues tout au long de la saison des festivals, de la saison de NFL et au-delà, réunissant Smirnoff et son public cible comme jamais auparavant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2100013/Smirnoff_We_Do_We.jpg

