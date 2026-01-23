Captain D's beschleunigt das Wachstum in Großbritannien mit der Eröffnung eines zweiten Restaurants in Kent

Starke Leistung zu Beginn des Jahres treibt Franchise-Expansionspläne voran, da die Marke weitere Standorte in Großbritannien anstrebt

MAIDSTONE, England, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, die kultige amerikanische Meeresfrüchte- und Hähnchenrestaurant-Marke, die kürzlich von Entreprenuer's Franchise 500 im achten Jahr in Folge zur Nummer 1 in der Meeresfrüchte-Kategorie gekürt wurde, eröffnete am Montag, den 22. Dezember 2025, offiziell ihr zweites britisches Restaurant in The Mall Maidstone in Kent, England. Der neue Standort ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Expansion der Marke, nachdem das erste britische Restaurant in Broadstairs im Oktober 2025 sehr erfolgreich eröffnet wurde.

Captain D's new storefront at The Mall Maidstone, Kent, England

Der neue Captain D's-Standort, der von CD's Holdings, dem britischen Master-Franchisegeber der Marke, betrieben wird, ist ein Thekenrestaurant im Food-Court der Mall Maidstone und bietet Platz für 48 Gäste. Das Format spiegelt die flexible Entwicklungsstrategie von Captain D's wider, die es der Marke ermöglicht, in verschiedenen Bereichen und an nicht-traditionellen Standorten erfolgreich zu sein.

Das Restaurant in Maidstone wird dieselbe Speisekarte anbieten, die im Oktober in Broadstairs eingeführt wurde und die auf große Nachfrage und positives Kundenfeedback gestoßen ist. Seit dem Markteintritt im Vereinigten Königreich hat Captain D's bei den einheimischen Gästen schnell an Boden gewonnen, die sowohl die Qualität der Speisen als auch das frische, moderne Restaurantdesign loben.

„Die Resonanz auf Captain D's in Großbritannien war außergewöhnlich", sagte Naveed Chattha, Sprecher von CD's Holdings. „Die Gäste haben sich sofort mit dem Essen, den Aromen und dem Gesamterlebnis verbunden. Die Eröffnung unseres zweiten Standorts nach Broadstairs in so kurzer Zeit zeigt sowohl die Stärke der Marke als auch die Wachstumsmöglichkeiten, die wir in ganz Großbritannien sehen."

Die ersten Leistungsdaten aus dem Vereinigten Königreich spiegeln den Erfolg der Marke in den USA wider. Der klassische panierte Fisch ist nach wie vor der Verkaufsschlager, aber auch das Hähnchensandwich und der Fischburger sind sehr erfolgreich. Die Gäste aus dem Vereinigten Königreich zeigten sich besonders begeistert von den von Nashville inspirierten Geschmacksrichtungen von Captain D's, die die Erwartungen übertroffen haben.

Laut Hair Parra, Senior Vice President of International Operations and Development, bestätigt der frühe Erfolg die internationale Wachstumsstrategie der Marke.

„Unsere Markteinführung im Vereinigten Königreich hat bestätigt, was wir auf anderen globalen Märkten gesehen haben - Captain D's kommt extrem gut an", sagte Parra. „Die Marke bietet eine überzeugende Kombination aus differenzierten Menüs, einfacher Bedienung und hoher Wirtschaftlichkeit. Diese frühe Reaktion der Verbraucher stimmt uns sehr zuversichtlich für unsere weitere Expansion im Vereinigten Königreich und darüber hinaus."

Die Eröffnung in Maidstone ist das zweite Restaurant unter CD's Holdings, und es ist geplant, innerhalb der nächsten sechs Monate ein drittes Restaurant im Vereinigten Königreich zu eröffnen, vorbehaltlich der endgültigen Standortauswahl. Der Master-Franchisegeber sucht außerdem aktiv nach qualifizierten lokalen Unternehmern und Betreibern mehrerer Einheiten, die daran interessiert sind, Captain D's auf weiteren britischen Märkten und in ganz Europa einzuführen.

Captain D's mit Hauptsitz in Nashville, Tennessee, hat mehr als 530 Restaurants in 23 US-Bundesstaaten und Kanada. Captain D's ist das landesweit führende Fast-Casual-Meeresfrüchte-Restaurant und wurde von Entrepreneur's Franchise 500 in 8 aufeinanderfolgenden Jahren auf Platz 1 in der Kategorie Meeresfrüchte gesetzt . Außerdem wurde sie von AUV zur Nr. 1 unter den QSR 50-Ketten im Bereich Meeresfrüchte ernannt. Das 1969 gegründete Captain D's bietet seinen Kunden seit über 50 Jahren hochwertige Meeresfrüchte zu vernünftigen Preisen in einer einladenden Atmosphäre. Captain D's serviert eine große Auswahl an Meeresfrüchten und Hühnchen , darunter frisch zubereitete Hauptgerichte und den für das Unternehmen typischen in Teig getauchten Fisch. Die Restaurants bieten auch hochwertige gegrillte Speisen wie Shrimps und Lachs sowie Hushpuppies, Desserts und frisch gebrühten Kaffee. Die Marke expandiert nun in Europa mit der Eröffnung der ersten britischen Restaurants im Jahr 2025. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://captainds.co.uk oder www.captaindsfranchising.com

