Cardiovalve schließt die Rekrutierung für die TARGET-Studie zur CE-Zulassung für den Trikuspidalklappenersatz ab

Das Unternehmen nähert sich der Einreichung für die europäische CE-Kennzeichnung mit 150 eingeschriebenen Patienten und ist auf Kurs für die Markteinführung im Jahr 2027

HANGZHOU, China, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK, im Folgenden als „das Unternehmen" bezeichnet) gab heute den erfolgreichen Abschluss der Patientenrekrutierung für die Cardiovalve TARGET-Studie zum transkatheteralen Trikuspidalklappenersatz (TTVR) bekannt, an der insgesamt 150 Patienten teilnahmen. Der Abschluss der Registrierung stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur europäischen Zulassung des Transcatheter Tricuspid Valve Replacement (TTVR)-Systems (Transkatheter-Trikuspidalklappenersatzsystems) von Cardiovalve dar, der führenden Lösung des Unternehmens zur Behandlung von Trikuspidalinsuffizienz.

Nachdem die Registrierung nun abgeschlossen ist, bereitet das Unternehmen die Einreichung seines Antrags auf CE-Kennzeichnung bei den europäischen Aufsichtsbehörden im Laufe dieses Jahres vor. Vorbehaltlich der Zulassung ist die Markteinführung des Cardiovalve TR-Systems in Europa für 2027 vorgesehen.

Aufbauend auf diesem Erfolg bereitet Cardiovalve derzeit die Einleitung seiner AHEAD-Studie vor, in der die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Mitralklappenersatzsystems von Cardiovalve bei Patienten mit signifikanter Mitralinsuffizienz (MR) untersucht werden soll. Die AHEAD-Studie wurde konzipiert, um einen zukünftigen Antrag auf CE-Kennzeichnung für das Mitralklappensystem zu unterstützen.

Teilnahme von Cardiovalve an der TCT 2025

Cardiovalve wird auf der TCT 2025 vorläufige Daten für sein Mitralregurgitationssystem (MR) präsentieren.

Die Präsentation mit dem Titel „Transcatheter Mitral Valve Replacement Using the New Generation Cardiovalve System" wird von Dr. Christian Frerker geleitet.

Details zur Sitzung:

Sitzung : Innovation Session 17 — New Generation Transcatheter Mitral Technologies: Case-in-a-Box Demonstrationen

: Innovation Session 17 — New Generation Transcatheter Mitral Technologies: Case-in-a-Box Demonstrationen Datum : Dienstag, 28. Oktober 2025

: Dienstag, 28. Oktober 2025 Zeit: 12:25 bis 12:30 PM

12:25 bis 12:30 PM Ort: Moscone Center, Nord, Ausstellungsebene, Hall E- Innovation Theatre

Informationen zu Cardiovalve

Die Tochtergesellschaft von Venus Medtech, Cardiovalve, ist ein Pionier im Bereich der Transkatheter-Klappenersatztechnologie und steht an der Spitze der Innovation in der strukturellen Herztherapie. Mit mehr als 150 zugelassenen Patenten, einem sehr erfahrenen Team und einer hochmodernen Produktionsstätte hat sich Cardiovalve zum Ziel gesetzt, Ärzten Lösungen der nächsten Generation anzubieten, die die Behandlungsergebnisse und die Lebensqualität der Patienten verbessern – ohne dass eine Operation am offenen Herzen erforderlich ist.

Informationen zu Venus Medtech

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) ist ein führender Innovator bei Transkatheter-Herzklappenlösungen für strukturelle Herzerkrankungen. Das Unternehmen hat eine umfassende Produktpipeline entwickelt, die alle vier Herzklappen – TAVR, TPVR, TMVR und TTVR – sowie zugehörige Zubehörprodukte abdeckt. Mit globalen Forschungs- und Entwicklungszentren in China, den Vereinigten Staaten und Israel hat sich das Unternehmen der Bereitstellung wirksamer Behandlungslösungen für lebensbedrohliche Krankheiten verschrieben.