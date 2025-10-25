Cardiovalve termine le recrutement pour l'étude TARGET en vue de l'enregistrement du marquage CE pour le remplacement de la valve tricuspide

La Société progresse vers le dépôt d'une demande de marquage CE en Europe avec 150 patients recrutés ; elle est en bonne voie pour un lancement commercial en 2027

HANGZHOU, Chine, 25 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK, ci-après dénommée la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fin du recrutement des patients dans l'étude Cardiovalve TARGET pour le remplacement transcathéter de la valve tricuspide (TTVR), avec un total de 150 patients recrutés. L'achèvement du recrutement marque une étape importante vers l'approbation réglementaire européenne du système de remplacement transcathéter de la valve tricuspide (TTVR) de Cardiovalve, la solution phare de la société pour le traitement de la régurgitation tricuspide.

Le recrutement étant maintenant terminé, la société se prépare à soumettre sa demande de marquage CE aux régulateurs européens dans le courant de l'année. En attendant l'approbation, le lancement commercial du système Cardiovalve TR en Europe est prévu pour 2027.

Sur la base de ces résultats, Cardiovalve se prépare également à lancer son étude AHEAD, qui évaluera la sécurité et les performances de son système de remplacement de la valve mitrale chez des patients souffrant d'une régurgitation mitrale importante. L'étude AHEAD est conçue pour étayer une future demande de marquage CE pour le système mitral.

Participation de Cardiovalve au salon TCT 2025

Cardiovalve présentera les données préliminaires de son système de régurgitation mitrale au salon TCT 2025.

Intitulée « Transcatheter Mitral Valve Replacement Using the New Generation Cardiovalve System » (Remplacement transcathéter de la valve mitrale en utilisant le système Cardiovalve de nouvelle génération), la présentation sera animée par le Dr Christian Frerker.

Détails de la session:

Session : Session d'innovation 17 - Technologies transcathéter mitrales de nouvelle génération : démonstrations de cas prêts à l'emploi

: Session d'innovation 17 - Technologies transcathéter mitrales de nouvelle génération : démonstrations de cas prêts à l'emploi Date : Mardi 28 octobre 2025

: Mardi 28 octobre 2025 Heure : 12h25–12h30

: 12h25–12h30 Lieu : Centre Moscone, Nord, Niveau exposition, Hall E- Innovation Theatre

À propos de Cardiovalve

Filiale de Venus Medtech, Cardiovalve est un pionnier de la technologie de remplacement valvulaire transcathéter, à la pointe de l'innovation en matière de thérapie cardiaque structurelle. Avec plus de 150 brevets approuvés, une équipe très expérimentée et une usine de fabrication à la pointe de la technologie, Cardiovalve se consacre à fournir aux médecins des solutions de nouvelle génération qui améliorent les résultats et la qualité de vie des patients, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la chirurgie à cœur ouvert.

À propos de Venus Medtech

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) est un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions de valves cardiaques transcathéter pour les maladies cardiaques structurelles. L'entreprise a développé une gamme complète de produits couvrant les quatre valves cardiaques - remplacement transcathéter de la valve aortique, remplacement transcathéter de la valve pulmonaire, remplacement transcathéter de la valve mitrale et remplacement transcathéter de la valve tricuspide - et des produits accessoires connexes. Avec des centres mondiaux de R&D en Chine, aux États-Unis et en Israël, l'entreprise s'engage à fournir des solutions de traitement efficaces pour des maladies mortelles.