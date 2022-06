CARDO SYSTEMS, MIDLAND E UCLEAR LANÇAM "OPEN BLUETOOTH INTERCOM"

Embora a "conectividade universal" permita o emparelhamento entre comunicadores de diferentes marcas, a experiência para os usuários costuma ser inferior quando comparada a um cenário no qual eles se conectassem com dispositivos da mesma marca. Muitas vezes, o processo de emparelhamento pode ser complexo, as conexões anteriores são esquecidas e nem sempre é possível fazer chamadas ou ouvir música em paralelo à conexão do intercomunicador. Todos esses desafios são superados com a introdução do acordo "Open Bluetooth Intercom".

Falando em nome dos parceiros, Shachar Harari, vice-presidente de desenvolvimento de negócios, explicou: "Logo após o lançamento de nossa "solução de comunicação universal", o anúncio de nosso "Open Bluetooth Intercom" consolida ainda mais nosso compromisso de oferecer aos motociclistas as melhores soluções para se comunicarem durante seus trajetos. A nova parceria permitirá que os motociclistas usufruam totalmente a perfeita conectividade de intercomunicação Bluetooth entre as marcas e promoverá ainda mais a penetração da solução de comunicação entre os motociclistas do mundo todo."

O "Open Bluetooth Intercom" descreve várias extensões do "Bluetooth Handsfree Profile", desenvolvido para comunicações duplex diretas entre dispositivos com Bluetooth, aprimorando a interoperabilidade de diferentes marcas parceiras no mercado de comunicadores Bluetooth. Isso significa que os usuários não precisam mais combinar comprar intercomunicadores da mesma marca com seus parceiros de viagem na garupa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1830648/OBI.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg

FONTE Cardo Systems

