CARDO SYSTEMS, MIDLAND ET UCLEAR LANCENT L'« OPEN BLUETOOTH INTERCOM »

Bien que la « connectivité universelle » permette d'appairer des outils de communication de marques différentes, l'expérience des utilisateurs est souvent moins bonne que s'ils étaient connectés à un appareil de la même marque. Le processus d'appairage peut souvent être complexe, les connexions précédentes oubliées et il n'est pas toujours possible de passer des appels téléphoniques ou d'écouter de la musique parallèlement à la connexion. Grâce au lancement de l'accord « Open Bluetooth Intercom », tous ces problèmes n'existeront plus.

S'exprimant au nom de tous les partenaires, Shachar Harari, vice-président du développement commercial, explique : « Alors que nous venons de lancer notre "solution de communication universelle", l'annonce de l'accord "Open Bluetooth Intercom" renforce notre engagement à fournir aux motocyclistes les meilleures solutions pour communiquer en conduisant. Ce nouveau partenariat leur permettra de profiter pleinement d'une connectivité Bluetooth transparente entre les marques et favorisera l'adoption de cette solution de communication par les motocyclistes du monde entier. »

L'« Open Bluetooth Intercom » décrit diverses extensions du « profil mains libres Bluetooth », conçues pour des communications directes en duplex entre des dispositifs compatibles Bluetooth. Cette solution améliore l'interopérabilité des différentes marques partenaires sur le marché des kits de communication Bluetooth, ce qui signifie que les motards n'ont plus besoin de se mettre d'accord avec leurs partenaires de route sur la marque à acheter.

