Cargill verpflichtet als erster globaler Anbieter sein gesamtes Speiseölportfolio zur Einhaltung der Best Practice der Weltgesundheitsorganisation zu industriell hergestellten Transfettsäuren (iTFAs)

Die WHO REPLACE-Initiative bietet einen Leitfaden für Regierungen und die Industrie zur Umsetzung bewährter Praktiken für iTFA in der globalen Lebensmittelversorgungskette, um die damit verbundenen gesundheitlichen Probleme anzugehen. Cargill ist der erste Anbieter von Speiseölen, der diese Verpflichtung eingeht und sich damit viele der weltweit größten Lebensmittelunternehmen und Mitglieder der International Food and Beverage Alliance (IFBA) anschließt, die sich dem WHO-Ziel verpflichtet haben.

„Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Cargill, iTFAs in all seinen Ölen zu reduzieren und damit das Ziel der Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen, iTFAs aus der Lebensmittelversorgung zu verbannen", sagte René Lammers, Executive Vice President und Chief Science Officer von PepsiCo. „Dieser Schritt steht im Einklang mit den Bemühungen von PepsiCo, iTFAs in unseren Lebensmitteln zu reduzieren, und ist ein wichtiger Teil unserer pep+ (PepsiCo Positive), mit dem wir unser Lebensmittel- und Getränkeportfolio weiterentwickeln wollen, um besser für den Planeten und die Menschen zu sein. Cargill ist ein wichtiger Teil unserer Lieferkette, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere iTFA-Ziele noch schneller zu erreichen."

In den letzten 25 Jahren hat Cargill schätzungsweise eine Milliarde Pfund (fast 500.000 Tonnen) an iTFAs aus der weltweiten Lebensmittelversorgung entfernt, was dazu führt, dass etwa 89 % seines weltweiten Speiseölportfolios bereits die iTFA-Best-Practice der WHO erfüllen. Mit dieser Verpflichtung wird das Unternehmen nun eine 100-prozentige Konformität erreichen, auch in Ländern, in denen es derzeit kein gesetzliches Mandat gibt. Um diese letzten 11 % zu erreichen, investiert das Unternehmen in erheblichem Umfang in die Modernisierung mehrerer Anlagen, um die Menge an iTFAs, die während des Ölherstellungsprozesses entstehen, zu reduzieren, und nutzt seine jahrzehntelange Innovationserfahrung, um seinen Kunden alternative Rezepturen anzubieten, die ihnen helfen, die WHO-Best-Practice zu erfüllen.

„Auch wenn die Welt weiterhin gegen die COVID-19-Pandemie kämpft, wissen wir, dass die Verbesserung der Ernährung weltweit ein Hauptanliegen bleibt", sagte David Webster, Leiter des Bereichs Lebensmittelzutaten und Bioindustrie bei Cargill und Chief Risk Officer. „Diese Verpflichtung steht im Einklang mit unserem Ziel, die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren, und gibt uns als kollektiver Industriezweig die Möglichkeit, iTFAs aus der globalen Lebensmittelversorgung zu entfernen, unabhängig davon, wo die Lebensmittel hergestellt oder konsumiert werden. Wir wissen, dass diese Bemühungen Zeit brauchen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei diesem wichtigen Schritt

Innovation ermöglicht die Reduzierung von iTFAs

Diese Verpflichtung von Cargill baut auf jahrzehntelanger Innovation zur Bekämpfung von iTFAs auf, die in erster Linie durch die partielle Hydrierung von Pflanzenölen (PHO) entstehen, aber auch durch eine starke thermische Behandlung während des Raffinationsprozesses entstehen können. Obwohl es in etwa 40 Ländern Vorschriften für iTFAs gibt, die entweder ein Verbot von PHOs oder Höchstmengen für iTFAs in Lebensmitteln vorsehen, sind sie vielerorts nach wie vor ein Gesundheitsrisiko.

Die Innovationszentren von Cargill haben bedeutende Fortschritte bei der Neuformulierung von Alternativen zu Produkten, die iTFAs enthalten, gemacht und bieten bis heute mehr als 300 Kunden weltweit praktikable und sicherere Lösungen. Diese Innovationen zeigen, dass es nicht nur möglich ist, die WHO-Best-Practice für iTFAs zu erfüllen, sondern dass dies auch möglich ist, ohne den Geschmack oder die Textur der Lieblingsspeisen der Verbraucher merklich zu verändern.

„Wir sind stolz darauf, Teil dieser Bemühungen zu sein, unser Fachwissen zu teilen und anzuwenden, um Lebensmittelherstellern aller Größen und in allen Regionen zu helfen, iTFAs zu entfernen", sagte Jennifer Shomenta, Präsidentin des globalen Speiseölgeschäfts von Cargill.

Um die Bemühungen der WHO zu unterstützen, wird Cargill die Branche auch durch die Zusammenarbeit mit regionalen und nationalen Interessengruppen wie Regierungen und Verbänden der Ölindustrie unterstützen, um branchenweite Neuformulierungen zu fördern, insbesondere in Ländern, in denen es noch keine Rechtsvorschriften gibt.

