CARNIVAL CRUISE LINE 揭示「下一道菜」：海上精彩餐飲體驗滋味新浪潮

為了揭曉「下一道菜」，Carnival 聯同行政總廚 Emeril Lagasse 在新奧爾良舉辦了一場令人沉醉的體驗活動，讓參加者率先窺探 Carnival 餐飲願景的幕後籌備過程。

Carnival Cruise Line 總裁 Christine Duffy 說：「我們對餐飲的堅持，加上團隊的絕佳服務，正是 Carnival 成功的動力。 我們最新的餐飲歷程，標誌着奮勇向前的一步，為賓客締造難忘體驗，同時於船隊各郵輪上呈獻多款繽紛鮮活的全新風味。」

全新餐廳及酒吧：

「下一道菜」系列將雲集多間創新的特色餐廳及酒吧，當中包括：

Carnival Festivale 亦將獨家設有多間全新酒吧，當中包括：

The Spark： 活力四射的酒廊，現場樂韻飄揚，配合以經典金曲為靈感的雞尾酒。

活力四射的酒廊，現場樂韻飄揚，配合以經典金曲為靈感的雞尾酒。 Mix： 玩味十足的酒吧，賓客可細味創意雞尾酒，亦可隨心調配個人專屬飲品，交織出獨一無二的風味。

玩味十足的酒吧，賓客可細味創意雞尾酒，亦可隨心調配個人專屬飲品，交織出獨一無二的風味。 Festival Grounds Coffee & Bar：在活力洋溢的環境中，細意奉上精品咖啡及雞尾酒。

船隊餐飲革新：

Carnival 「下一道菜」同時為船隊帶來嶄新的餐飲選擇：

煥新餐單： 主餐廳為早餐、早午餐及晚宴呈獻嶄新創意佳餚；Lido Marketplace 推出全新 Lido 家庭餐單，每天為小朋友準備喜聞樂見的滋味；BlueIguana Cantina 則每日輪流呈獻特色美點，驚喜不斷。

主餐廳為早餐、早午餐及晚宴呈獻嶄新創意佳餚；Lido Marketplace 推出全新 Lido 家庭餐單，每天為小朋友準備喜聞樂見的滋味；BlueIguana Cantina 則每日輪流呈獻特色美點，驚喜不斷。 Bagels @ Sea： 新鮮出爐的 bagel（麪包圈），加上各式各樣的配料。

新鮮出爐的 bagel（麪包圈），加上各式各樣的配料。 Chef's Table 餐單革新： 極致昇華的多道菜晚宴，薈萃地域風情。

極致昇華的多道菜晚宴，薈萃地域風情。 快閃體驗： Fruity & Frosted Breakfast Bars 及 Ice Cream and Milkshake Bars 為 Excel 級郵輪增添嶄新快捷休閒餐飲選擇，船隊各郵輪亦設有多種其他有趣的快閃活動。

Fruity & Frosted Breakfast Bars 及 Ice Cream and Milkshake Bars 為 Excel 級郵輪增添嶄新快捷休閒餐飲選擇，船隊各郵輪亦設有多種其他有趣的快閃活動。 手機咖啡店訂購及取餐： 增加更多即取即走餐飲選擇，並提供手機點餐服務，令過程更加便利。

增加更多即取即走餐飲選擇，並提供手機點餐服務，令過程更加便利。 快捷用餐：主餐廳餐飲服務更快捷、更便利。

如要了解更多 Carnival Cruise Line 的詳情或預訂郵輪假期，可致電 1-800-CARNIVAL，瀏覽 carnival.com 網站，或聯絡您喜歡的旅行顧問或網上旅遊平台。

關於 CARNIVAL CRUISE LINE

Carnival Cruise Line 為 Carnival Corporation (NYSE: CCL) 旗下機構，該集團是全球規模最大的郵輪公司，旗下船隊航線遍佈全球逾 800 個港口及目的地。此外，Carnival Cruise Line 更以「美國郵輪公司」的美譽為傲，為載運最多美國乘客和服務最多美國母港而深感自豪。 Carnival 每年接載逾 600 萬名賓客，更在 2023 年成為業界首間累積載客量超過 1 億人次的郵輪公司。 Carnival 以 13 個美國母港及 2 個澳洲母港為據點，同時於歐洲季節性營運，全年每天船上接待逾 95,000 名賓客，並聘用超過 50,000 名來自 120 個不同國籍的團隊成員。

自 1972 年成立以來，Carnival 不斷革新郵輪業界，並將郵輪假期推廣為經濟實惠且樂趣無窮的旅遊方式。 Carnival 船隊現時擁有 29 艘郵輪，正處於令人振奮的增長階段，並將於 2033 年前陸續增添 5 艘新船：第四及第五艘 Excel 級郵輪分別計劃於 2027 及 2028 年投入服務；隨後再有 3 艘來自全新研發的創新級別郵輪。 Carnival 最新的賓客服務是其全新建造的專屬目的地——位於大巴哈馬島的 Celebration Key，其已於 2025 年首度亮相，並納入公司的樂園號 (Paradise) 加勒比海瑰寶系列中。

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