CARNIVAL CRUISE LINE 揭示「下一道菜」：海上精彩餐飲體驗滋味新浪潮

News provided byCarnival Cruise Line
Jun 26, 2026, 14:59 ET
船隊全面提升的餐單正陸續於郵輪上推出，全新餐廳及酒吧則會在 Carnival Festivale 和 Carnival Tropicale 上首度登場
邁阿密2026年6月26日 /美通社/ -- Carnival Cruise Line 發佈了「下一道菜」(The Next Course) 計劃，這一系列全新餐飲體驗包括將於 2027 年在 Carnival Festivale 及 2028 年在 Carnival Tropicale 上開幕的餐廳和酒吧，同時多項創新餐飲體驗亦正於船隊各郵輪上逐步推出。
Carnival 每年接載超過 600 萬名賓客，並供應逾 1 億份餐膳，這些數據讓郵輪公司對餐飲潮流有獨到見解，促使這次全新餐飲項目的誕生。
為了揭曉「下一道菜」，Carnival 聯同行政總廚 Emeril Lagasse 在新奧爾良舉辦了一場令人沉醉的體驗活動，讓參加者率先窺探 Carnival 餐飲願景的幕後籌備過程。
Carnival Cruise Line 總裁 Christine Duffy 說：「我們對餐飲的堅持，加上團隊的絕佳服務，正是 Carnival 成功的動力。 我們最新的餐飲歷程，標誌着奮勇向前的一步，為賓客締造難忘體驗，同時於船隊各郵輪上呈獻多款繽紛鮮活的全新風味。」
全新餐廳及酒吧：
「下一道菜」系列將雲集多間創新的特色餐廳及酒吧，當中包括：
- Emeril's Coastal Seafood：由 Emeril Lagasse 炮製的海岸風情美饌。
- Uku Lei Lei：夏威夷特色佳餚及亞洲經典美食。
- Fetaccine：靈感源自地中海，融合意大利人氣佳餚與希臘特色菜。
- Le Bistro Musicale：在輕鬆愜意、樂韻悠揚的巴黎風格環境中，品嚐經典法國料理，此餐廳將為 Carnival Festivale 的獨家亮點。
Carnival Festivale 亦將獨家設有多間全新酒吧，當中包括：
- The Spark：活力四射的酒廊，現場樂韻飄揚，配合以經典金曲為靈感的雞尾酒。
- Mix：玩味十足的酒吧，賓客可細味創意雞尾酒，亦可隨心調配個人專屬飲品，交織出獨一無二的風味。
- Festival Grounds Coffee & Bar：在活力洋溢的環境中，細意奉上精品咖啡及雞尾酒。
船隊餐飲革新：
Carnival 「下一道菜」同時為船隊帶來嶄新的餐飲選擇：
- 煥新餐單：主餐廳為早餐、早午餐及晚宴呈獻嶄新創意佳餚；Lido Marketplace 推出全新 Lido 家庭餐單，每天為小朋友準備喜聞樂見的滋味；BlueIguana Cantina 則每日輪流呈獻特色美點，驚喜不斷。
- Bagels @ Sea：新鮮出爐的 bagel（麪包圈），加上各式各樣的配料。
- Chef's Table 餐單革新：極致昇華的多道菜晚宴，薈萃地域風情。
- 快閃體驗：Fruity & Frosted Breakfast Bars 及 Ice Cream and Milkshake Bars 為 Excel 級郵輪增添嶄新快捷休閒餐飲選擇，船隊各郵輪亦設有多種其他有趣的快閃活動。
- 手機咖啡店訂購及取餐：增加更多即取即走餐飲選擇，並提供手機點餐服務，令過程更加便利。
- 快捷用餐：主餐廳餐飲服務更快捷、更便利。
如要了解更多 Carnival Cruise Line 的詳情或預訂郵輪假期，可致電 1-800-CARNIVAL，瀏覽 carnival.com 網站，或聯絡您喜歡的旅行顧問或網上旅遊平台。
關於 CARNIVAL CRUISE LINE
Carnival Cruise Line 為 Carnival Corporation (NYSE: CCL) 旗下機構，該集團是全球規模最大的郵輪公司，旗下船隊航線遍佈全球逾 800 個港口及目的地。此外，Carnival Cruise Line 更以「美國郵輪公司」的美譽為傲，為載運最多美國乘客和服務最多美國母港而深感自豪。 Carnival 每年接載逾 600 萬名賓客，更在 2023 年成為業界首間累積載客量超過 1 億人次的郵輪公司。 Carnival 以 13 個美國母港及 2 個澳洲母港為據點，同時於歐洲季節性營運，全年每天船上接待逾 95,000 名賓客，並聘用超過 50,000 名來自 120 個不同國籍的團隊成員。
自 1972 年成立以來，Carnival 不斷革新郵輪業界，並將郵輪假期推廣為經濟實惠且樂趣無窮的旅遊方式。 Carnival 船隊現時擁有 29 艘郵輪，正處於令人振奮的增長階段，並將於 2033 年前陸續增添 5 艘新船：第四及第五艘 Excel 級郵輪分別計劃於 2027 及 2028 年投入服務；隨後再有 3 艘來自全新研發的創新級別郵輪。 Carnival 最新的賓客服務是其全新建造的專屬目的地——位於大巴哈馬島的 Celebration Key，其已於 2025 年首度亮相，並納入公司的樂園號 (Paradise) 加勒比海瑰寶系列中。
Carnival Cruise Line
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