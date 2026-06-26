CARNIVAL CRUISE LINE PRESENTA "THE NEXT COURSE": UNA NUEVA OLA DE EMOCIONANTES EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS EN EL MAR

Carnival transporta a más de seis millones de pasajeros y sirve más de 100 millones de comidas al año, lo que ofrece a la empresa de cruceros una visión única sobre las tendencias gastronómicas que ha impulsado las nuevas propuestas culinarias.

Para presentar "The Next Course", Carnival organizó un evento inmersivo en Nueva Orleans con el director culinario Emeril Lagasse, que permitió a los asistentes conocer de primera mano el futuro culinario de Carnival.

"Nuestro enfoque gastronómico, junto con el magnífico servicio de nuestro equipo, es uno de los motores del éxito de Carnival", afirmó Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line. "Nuestra última aventura culinaria supone un gran avance para ofrecer a los pasajeros una experiencia inolvidable con una variedad de nuevos y vibrantes sabores en toda la flota".

Nuevos restaurantes y bares:

La oferta de "The Next Course" incluirá nuevos e innovadores restaurantes y bares especializados, entre los que se encuentran:

Mariscos de la costa de Emeril: cocina de inspiración costera de Emeril Lagasse.

cocina de inspiración costera de Emeril Lagasse. Uku Lei Lei: especialidades hawaianas y clásicos asiáticos.

especialidades hawaianas y clásicos asiáticos. Fetaccine: de inspiración mediterránea, combina los platos más populares de la cocina italiana con especialidades griegas.

de inspiración mediterránea, combina los platos más populares de la cocina italiana con especialidades griegas. Le Bistro Musicale: gastronomía francesa clásica en un ambiente parisino relajado y mucha música, que se podrá disfrutar en exclusiva en el Carnival Festivale.

Además, Carnival Festivale contará con varios bares de cócteles nuevos y exclusivos, entre los que se incluyen:

The Spark: animado salón con actuaciones en directo y cócteles inspirados en canciones emblemáticas.

animado salón con actuaciones en directo y cócteles inspirados en canciones emblemáticas. Mix: bar alegre en el que los clientes pueden pedir cócteles creativos o preparar sus propias bebidas al combinar sabores únicos.

bar alegre en el que los clientes pueden pedir cócteles creativos o preparar sus propias bebidas al combinar sabores únicos. Festival Grounds Coffee & Bar: cafés especiales y cócteles servidos en un espacio dinámico.

Fleetwide Culinary Enhancements:

el programa "The Next Course" de Carnival también presenta nuevas opciones gastronómicas en toda la flota:

Menús renovados: nuevas creaciones culinarias en el comedor principal para el desayuno, el brunch y la cena; Lido Marketplace, que incluye un nuevo menú familiar de Lido con los platos favoritos de los niños a diario; y BlueIguana Cantina, con especialidades que cambian todos los días.

nuevas creaciones culinarias en el comedor principal para el desayuno, el brunch y la cena; Lido Marketplace, que incluye un nuevo menú familiar de Lido con los platos favoritos de los niños a diario; y BlueIguana Cantina, con especialidades que cambian todos los días. Bagels @ Sea: bagels recién horneados con diferentes ingredientes.

bagels recién horneados con diferentes ingredientes. Renovación del menú "Chef's Table": cenas de varios platos de alto nivel con sabores de inspiración regional.

cenas de varios platos de alto nivel con sabores de inspiración regional. Propuestas temporales: las barras de desayuno con sabor a fruta y glaseadas, así como las barras de helados y batidos, aportan nuevas opciones de comida rápida informal a los barcos de la clase Excel, además de una variedad de otras divertidas propuestas temporales en toda la flota.

las barras de desayuno con sabor a fruta y glaseadas, así como las barras de helados y batidos, aportan nuevas opciones de comida rápida informal a los barcos de la clase Excel, además de una variedad de otras divertidas propuestas temporales en toda la flota. Pedidos y retiros en la cafetería móvil: más variedad de opciones para llevar y pedidos mediante la aplicación móvil para mayor comodidad.

más variedad de opciones para llevar y pedidos mediante la aplicación móvil para mayor comodidad. Cenas exprés: experiencia gastronómica más rápida y cómoda en el comedor principal.

Para obtener más información sobre Carnival Cruise Line y para reservar unas vacaciones en crucero, llama al 1-800-CARNIVAL, visite carnival.com o póngase en contacto con su agente de viajes de confianza o su página web de viajes favorita.

ACERCA DE CARNIVAL CRUISE LINE

Carnival Cruise Line, parte de Carnival Corporation (NYSE: CCL), la empresa de cruceros más grande del mundo, con una cartera de líneas de cruceros que operan en más de 800 puertos y destinos de todo el mundo, se enorgullece de ser conocida como "la línea de cruceros de Estados Unidos", así como de transportar a más estadounidenses y prestar servicio en más puertos de origen estadounidenses que ninguna otra. Carnival transporta a más de seis millones de pasajeros al año y, en 2023, se convirtió en la primera empresa de cruceros en superar los 100 millones de pasajeros en total. Al operar desde 13 puertos estadounidenses y dos australianos, así como desde Europa en temporadas, Carnival recibe a más de 95,000 pasajeros en sus barcos todos los días del año, emplea a más de 50,000 personas de 120 nacionalidades.

Desde su fundación en 1972, Carnival no ha dejado de revolucionar el sector de los cruceros y ha popularizado las vacaciones en crucero como una opción de viaje asequible y divertida. La flota de 29 barcos de Carnival refleja un emocionante período de crecimiento que continúa con la incorporación de cinco barcos hasta 2033: un cuarto y quinto barco de la clase Excel previstos para 2027 y 2028, respectivamente; seguidos de otros tres nuevos barcos de una nueva clase innovadora actualmente en desarrollo. La novedad más reciente de Carnival para sus pasajeros es su nuevo y exclusivo destino, Celebration Key, en Gran Bahama, que se estrenó en 2025 para sumarse a la "colección Paradise" de la empresa, una selección de joyas del Caribe.

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FUENTE Carnival Cruise Line