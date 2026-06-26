Carnival Cruise Line发布The Next Course：全新精彩海上美食体验浪潮来袭

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Carnival Cruise Line

Jun 26, 2026, 14:44 ET

全舰队菜单升级正在推进，全新餐厅与酒吧将首次登陆Carnival Festivale和Carnival Tropicale

迈阿密2026年6月26日 /美通社/ -- Carnival Cruise Line推出The Next Course（下一程美味），这是一波全新的美食体验浪潮，包括将于2027年登陆Carnival Festivale和2028年登陆Carnival Tropicale的餐厅与酒吧，以及目前正在全舰队推出的创新餐饮体验。

Carnival每年承载超过600万宾客，供应超过1亿份餐食，这使该邮轮公司拥有独特的餐饮趋势洞察，推动了新餐饮产品的开发。

Fetaccine
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The Next Course
The Next Course
The Next Course活动
The Next Course活动
Emeril沿海风味全席盛宴
Emeril沿海风味全席盛宴
Le Bistro Musicale
Le Bistro Musicale
Uku Lei Lei
Uku Lei Lei
Uku Lei Lei全席盛宴
Uku Lei Lei全席盛宴
Fetaccine
The Next Course
The Next Course活动
Emeril沿海风味全席盛宴 Le Bistro Musicale Uku Lei Lei Uku Lei Lei全席盛宴

为揭晓The Next Course，Carnival在新奥尔良举办了一场沉浸式活动，首席烹饪官Emeril Lagasse出席，让与会者抢先一睹Carnival在餐饮领域的未来规划。 

Carnival Cruise Line总裁Christine Duffy表示：“餐饮理念与团队的卓越服务相得益彰，是Carnival成功的驱动力。 我们最新的美食冒险大胆向前迈进，呈现各种新活力风味，为宾客在全舰队带来难忘的体验。”

全新餐厅与酒吧：
The Next Course系列将推出多间创新型特色餐厅与酒吧，包括：

Carnival Festivale还将独家呈现多个全新酒吧场所，包括：

  • The Spark：活力酒廊，呈现现场表演及以经典金曲为灵感的特调鸡尾酒。
  • Mix：趣味互动酒吧，宾客可点单创意鸡尾酒，也可亲手调配饮品，品鉴层次丰富的独特风味。
  • Festival Grounds Coffee & Bar：在动感空间中供应特色咖啡和鸡尾酒。

全舰队餐饮升级：
Carnival的The Next Course还推出全舰队新餐饮选择

  • 焕新菜单：主餐厅推出全新早午晚餐创意菜式；Lido Marketplace新增Lido家庭菜单，每日提供深受儿童喜爱的菜品；BlueIguana Cantina每日推出轮换特色佳肴。
  • Bagels @ Sea：新鲜烘焙的贝果，搭配多种配料。
  • 主厨餐桌菜单焕新：升级版多道式晚餐，融入地区风味灵感。
  • 快闪体验：鲜果冰爽早餐吧及冰淇淋奶昔吧为Excel级邮轮增添全新快餐选择，全舰队还将推出更多趣味快闪活动。
  • 移动咖啡店点单与取餐：新增多款即取即走餐品，支持移动端点单，尽享便捷体验。
  • 快捷用餐：在主餐厅提供更快捷、更便利的用餐体验。

如需了解更多关于Carnival Cruise Line的信息，以及预订邮轮假期，请致电1-800-CARNIVAL，访问carnival.com，或联系您信赖的旅行顾问或在线旅行网站。

关于Carnival Cruise Line
Carnival Cruise Line隶属于Carnival Corporation（纽交所代码：CCL），该集团是全球最大的邮轮公司，旗下邮轮品牌覆盖全球800多个港口与目的地。Carnival Cruise Line以“美国的邮轮公司”著称，在搭载美国游客数量及服务美国母港数量方面均位居行业之首。 Carnival每年接待超过600万宾客，2023年成为首家累计接待超过1亿宾客的邮轮公司。 Carnival在美国14个母港和澳大利亚2个母港开展运营，同时在欧洲进行季节性运营，全年每日船上接待超过95,000名宾客，并拥有来自120个国家和地区的50,000余名团队成员。

自1972年成立至今，Carnival不断推动邮轮行业的革新，并成功地将邮轮假期推广为一种经济实惠且充满乐趣的旅游方式。 Carnival拥有一支由29艘邮轮组成的船队，正处于蓬勃发展的辉煌时期，而这一发展势头将持续至2033年，届时将新增五艘邮轮：第四艘和第五艘Excel级邮轮计划分别在2027年和2028年投入运营；此外，还将有三艘来自当前正在研发的创新型新船级邮轮加入舰队。 Carnival最新的宾客体验项目是位于大巴哈马岛的全新专属目的地Celebration Key。该目的地已于2025年亮相，成为公司Paradise Collection of Caribbean又一度假宝地。

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