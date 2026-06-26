Carnival Cruise Line发布The Next Course：全新精彩海上美食体验浪潮来袭

为揭晓The Next Course，Carnival在新奥尔良举办了一场沉浸式活动，首席烹饪官Emeril Lagasse出席，让与会者抢先一睹Carnival在餐饮领域的未来规划。

Carnival Cruise Line总裁Christine Duffy表示：“餐饮理念与团队的卓越服务相得益彰，是Carnival成功的驱动力。 我们最新的美食冒险大胆向前迈进，呈现各种新活力风味，为宾客在全舰队带来难忘的体验。”

全新餐厅与酒吧：

The Next Course系列将推出多间创新型特色餐厅与酒吧，包括：

Carnival Festivale还将独家呈现多个全新酒吧场所，包括：

The Spark： 活力酒廊，呈现现场表演及以经典金曲为灵感的特调鸡尾酒。

活力酒廊，呈现现场表演及以经典金曲为灵感的特调鸡尾酒。 Mix： 趣味互动酒吧，宾客可点单创意鸡尾酒，也可亲手调配饮品，品鉴层次丰富的独特风味。

趣味互动酒吧，宾客可点单创意鸡尾酒，也可亲手调配饮品，品鉴层次丰富的独特风味。 Festival Grounds Coffee & Bar：在动感空间中供应特色咖啡和鸡尾酒。

全舰队餐饮升级：

Carnival的The Next Course还推出全舰队新餐饮选择：

焕新菜单： 主餐厅推出全新早午晚餐创意菜式；Lido Marketplace新增Lido家庭菜单，每日提供深受儿童喜爱的菜品；BlueIguana Cantina每日推出轮换特色佳肴。

主餐厅推出全新早午晚餐创意菜式；Lido Marketplace新增Lido家庭菜单，每日提供深受儿童喜爱的菜品；BlueIguana Cantina每日推出轮换特色佳肴。 Bagels @ Sea： 新鲜烘焙的贝果，搭配多种配料。

新鲜烘焙的贝果，搭配多种配料。 主厨餐桌菜单焕新： 升级版多道式晚餐，融入地区风味灵感。

升级版多道式晚餐，融入地区风味灵感。 快闪体验： 鲜果冰爽早餐吧及冰淇淋奶昔吧为Excel级邮轮增添全新快餐选择，全舰队还将推出更多趣味快闪活动。

鲜果冰爽早餐吧及冰淇淋奶昔吧为Excel级邮轮增添全新快餐选择，全舰队还将推出更多趣味快闪活动。 移动咖啡店点单与取餐： 新增多款即取即走餐品，支持移动端点单，尽享便捷体验。

新增多款即取即走餐品，支持移动端点单，尽享便捷体验。 快捷用餐：在主餐厅提供更快捷、更便利的用餐体验。

如需了解更多关于Carnival Cruise Line的信息，以及预订邮轮假期，请致电1-800-CARNIVAL，访问carnival.com，或联系您信赖的旅行顾问或在线旅行网站。

关于Carnival Cruise Line

Carnival Cruise Line隶属于Carnival Corporation（纽交所代码：CCL），该集团是全球最大的邮轮公司，旗下邮轮品牌覆盖全球800多个港口与目的地。Carnival Cruise Line以“美国的邮轮公司”著称，在搭载美国游客数量及服务美国母港数量方面均位居行业之首。 Carnival每年接待超过600万宾客，2023年成为首家累计接待超过1亿宾客的邮轮公司。 Carnival在美国14个母港和澳大利亚2个母港开展运营，同时在欧洲进行季节性运营，全年每日船上接待超过95,000名宾客，并拥有来自120个国家和地区的50,000余名团队成员。

自1972年成立至今，Carnival不断推动邮轮行业的革新，并成功地将邮轮假期推广为一种经济实惠且充满乐趣的旅游方式。 Carnival拥有一支由29艘邮轮组成的船队，正处于蓬勃发展的辉煌时期，而这一发展势头将持续至2033年，届时将新增五艘邮轮：第四艘和第五艘Excel级邮轮计划分别在2027年和2028年投入运营；此外，还将有三艘来自当前正在研发的创新型新船级邮轮加入舰队。 Carnival最新的宾客体验项目是位于大巴哈马岛的全新专属目的地Celebration Key。该目的地已于2025年亮相，成为公司Paradise Collection of Caribbean又一度假宝地。

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