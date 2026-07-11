CARNIVAL 隆重推出旗下最新郵輪 CARNIVAL 命運號為新一代 Ace 級首艘郵輪

Carnival 命運號將開創在郵輪上親近海洋的全新體驗，成為海上最具開放海景視野的巨型郵輪。 船上將設有數量之多空前未有的海景露台客房、煥然一新的走廊甲板，以及超過 4.5 英畝的玻璃幕牆（包括廣闊的多層玻璃牆），全部設計均旨在拓闊船上景觀視野。 以上種種設計互相配合，將在船上更多空間展現海洋美景，令海天一色常伴賓客左右，重新定義人與大海的情感連繫。

Carnival 命運號亦將為賓客的船上體驗帶來大膽革新。 船上逾 70% 場所及設施均為 Carnival 的全新概念，涵蓋重塑創新的餐飲體驗、新世代的酒吧和酒廊、令人身臨其境的娛樂節目，以及活力十足的戶外空間。

Carnival Cruise Line 總裁 Christine Duffy 表示：「Carnival 命運號延續昔日曾改變郵輪旅遊面貌的傳承，為賓客重新創造海上體驗的無限可能。 藉此郵輪，我們再度昇華賓客體驗，締造更遼闊開揚的海上空間，同時讓賓客更親近大海，盡情享受前所未有的樂趣。」

Carnival 命運號將駛向 Carnival 天堂系列 (Paradise Collection) 的目的地，該系列在加勒比海、巴哈馬及墨西哥坐擁行內規模最大的專屬目的地網絡。 Carnival 命運號的更多設施及體驗詳情將於今年稍後發佈，郵輪預計在 2029 年夏季交付。 另外兩艘 Ace 級郵輪計劃於 2031 年和 2033 年推出。

如欲查詢 Carnival Cruise Line 詳情或預訂郵輪假期，歡迎致電 1-800-CARNIVAL，前往 www.carnival.com，或諮詢旅行顧問。

關於 CARNIVAL CRUISE LINE

Carnival Cruise Line 為 Carnival Corporation (NYSE: CCL) 旗下品牌，在北美及澳洲兩大洲皆是規模最大的郵輪公司，並以「美國郵輪公司」的美譽為傲，因載運的美國乘客及服務的美國母港數量均超越同業而深感自豪。 Carnival 每年接載逾 600 萬名賓客，更在 2023 年成為業界首間累積載客量超過 1 億人次的郵輪公司。 Carnival 以 13 個美國母港及 2 個澳洲母港為據點，同時於歐洲季節性營運，全年每天船上接待逾 95,000 名賓客，並聘用超過 50,000 名來自 120 個不同國籍的團隊成員。

自 1972 年成立以來，Carnival 不斷革新郵輪業界，並將郵輪假期推廣為經濟實惠且樂趣無窮的旅遊方式。 Carnival 船隊現時擁有 29 艘郵輪，正處於令人振奮的增長階段，並將於 2033 年前陸續增添 5 艘新船：第四及第五艘 Excel 級郵輪分別計劃於 2027 及 2028 年投入服務；隨後再有 3 艘來自全新研發的創新級別郵輪。 Carnival 最新的賓客服務是其全新建造的專屬目的地——位於大巴哈馬島的 Celebration Key，其已於 2025 年首度亮相，並納入公司的樂園號 (Paradise) 加勒比海瑰寶系列中。

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