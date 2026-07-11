CARNIVAL 隆重推出旗下最新郵輪 CARNIVAL 命運號為新一代 Ace 級首艘郵輪

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Carnival Cruise Line

Jul 11, 2026, 14:05 ET

全新郵輪設計呈現 More Sea to See™（更多海上風光），海洋美景盡收眼底，視覺體驗前所未有

若要觀看總裁 Christine Duffy 揭曉 Carnival 命運號的影片，請按此處
如欲觀看 Carnival 命運號鋼板切割儀式的影片， 請按此處

意大利蒙法爾科內2026年7月11日 /美通社/ -- 今日在意大利蒙法爾科內，火花四射，Carnival Cruise Line 為其最新郵輪 Carnival 命運號舉行傳統鋼板切割儀式，標誌著重要里程碑。該船將於 2029 年夏季面世，是新一代 Ace 級三艘郵輪中的首艦。 活動在 Fincantieri 船廠舉行，會上公佈了郵輪名稱，並透過 3D 立體投影，讓大家率先感受 Carnival 郵輪的未來願景。

Carnival 與全球造船巨頭 Fincantieri 的合作已超過 30 年，始於當年的 Carnival 命運號，該船曾是全球最大的郵輪，為郵輪業開創新紀元。 時至今日，這份傳承由專注於重塑賓客體驗的新船級延續下去。

Carnival 命運號將開創在郵輪上親近海洋的全新體驗，成為海上最具開放海景視野的巨型郵輪。 船上將設有數量之多空前未有的海景露台客房、煥然一新的走廊甲板，以及超過 4.5 英畝的玻璃幕牆（包括廣闊的多層玻璃牆），全部設計均旨在拓闊船上景觀視野。 以上種種設計互相配合，將在船上更多空間展現海洋美景，令海天一色常伴賓客左右，重新定義人與大海的情感連繫。

Carnival 命運號亦將為賓客的船上體驗帶來大膽革新。 船上逾 70% 場所及設施均為 Carnival 的全新概念，涵蓋重塑創新的餐飲體驗、新世代的酒吧和酒廊、令人身臨其境的娛樂節目，以及活力十足的戶外空間。

Carnival Cruise Line 總裁 Christine Duffy 表示：「Carnival 命運號延續昔日曾改變郵輪旅遊面貌的傳承，為賓客重新創造海上體驗的無限可能。 藉此郵輪，我們再度昇華賓客體驗，締造更遼闊開揚的海上空間，同時讓賓客更親近大海，盡情享受前所未有的樂趣。」

Carnival 命運號將駛向 Carnival 天堂系列 (Paradise Collection) 的目的地，該系列在加勒比海、巴哈馬及墨西哥坐擁行內規模最大的專屬目的地網絡。 Carnival 命運號的更多設施及體驗詳情將於今年稍後發佈，郵輪預計在 2029 年夏季交付。 另外兩艘 Ace 級郵輪計劃於 2031 年和 2033 年推出。

如欲查詢 Carnival Cruise Line 詳情或預訂郵輪假期，歡迎致電 1-800-CARNIVAL，前往 www.carnival.com，或諮詢旅行顧問。

關於 CARNIVAL CRUISE LINE
Carnival Cruise Line 為 Carnival Corporation (NYSE: CCL) 旗下品牌，在北美及澳洲兩大洲皆是規模最大的郵輪公司，並以「美國郵輪公司」的美譽為傲，因載運的美國乘客及服務的美國母港數量均超越同業而深感自豪。 Carnival 每年接載逾 600 萬名賓客，更在 2023 年成為業界首間累積載客量超過 1 億人次的郵輪公司。 Carnival 以 13 個美國母港及 2 個澳洲母港為據點，同時於歐洲季節性營運，全年每天船上接待逾 95,000 名賓客，並聘用超過 50,000 名來自 120 個不同國籍的團隊成員。

自 1972 年成立以來，Carnival 不斷革新郵輪業界，並將郵輪假期推廣為經濟實惠且樂趣無窮的旅遊方式。 Carnival 船隊現時擁有 29 艘郵輪，正處於令人振奮的增長階段，並將於 2033 年前陸續增添 5 艘新船：第四及第五艘 Excel 級郵輪分別計劃於 2027 及 2028 年投入服務；隨後再有 3 艘來自全新研發的創新級別郵輪。 Carnival 最新的賓客服務是其全新建造的專屬目的地——位於大巴哈馬島的 Celebration Key，其已於 2025 年首度亮相，並納入公司的樂園號 (Paradise) 加勒比海瑰寶系列中。

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