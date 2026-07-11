CARNIVAL PRESENTA EL CARNIVAL DESTINY COMO SU BARCO MÁS NUEVO Y EL PRIMERO DE LA "ACE CLASS" DE NUEVA GENERACIÓN

La colaboración de Carnival con Fincantieri, líder mundial en la construcción naval, se remonta a hace más de 30 años, con el Carnival Destiny original, que marcó el inicio de una nueva era al convertirse en el crucero más grande del mundo en ese momento. En la actualidad, ese legado continúa con una clase diseñada para redefinir la experiencia de los pasajeros.

El Carnival Destiny incorporará una nueva forma de disfrutar del océano desde el barco y se convertirá en el megabarco con mayor apertura visual hacia el exterior que navega por los mares. Contará con una cantidad sin precedentes de camarotes con balcón y vista al mar, una cubierta tipo "lanai" renovada y más de 4.5 acres de vidrio, incluidas amplias paredes de vidrio de varios pisos, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas en todo el barco. En conjunto, estos elementos permitirán disfrutar de vistas al mar desde más lugares a bordo, lo que mantendrá el océano siempre a la vista y redefinirá la forma en que los pasajeros se conectan con el mar.

El Carnival Destiny también ofrecerá un cambio radical en la forma en que los pasajeros interactúan a bordo. Más del 70 % de sus espacios y atracciones serán conceptos totalmente nuevos para Carnival, que abarcan experiencias gastronómicas renovadas, bares y salones de última generación, entretenimiento inmersivo y vibrantes espacios al aire libre.

"El Carnival Destiny se basa en un legado que ya transformó el mundo de los cruceros en el pasado y reinventa lo que los pasajeros pueden experimentar en el mar", afirmó Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line. "Con este barco, realzamos una vez más la experiencia de los pasajeros al crear una embarcación que transmite una mayor sensación de amplitud y que, al mismo tiempo, ayuda a los pasajeros a sentirse más conectados y, en definitiva, a divertirse más".

Carnival Destiny navegará hacia destinos de la "Paradise Collection" de Carnival, la mayor oferta de destinos exclusivos del sector de los cruceros en el Caribe, las Bahamas y México. Se publicarán detalles adicionales sobre las características y experiencias del Carnival Destiny más adelante este año y la entrega del barco está prevista para el verano de 2029. Se prevé el lanzamiento de otros dos barcos de la "Ace Class" para 2031 y 2033.

Para obtener más información sobre Carnival Cruise Line y reservar unas vacaciones en crucero, llame al 1-800-CARNIVAL, visite www.carnival.com o comuníquese con un asesor de viajes.

ACERCA DE CARNIVAL CRUISE LINE

Carnival Cruise Line, parte de Carnival Corporation (NYSE: CCL), es la línea de cruceros más grande en dos continentes, América del Norte y Australia, y se enorgullece de ser conocida como "la línea de cruceros de Estados Unidos", así como de transportar a más estadounidenses y prestar servicio en más puertos de origen estadounidenses que ninguna otra. Carnival transporta a más de seis millones de pasajeros al año y, en 2023, se convirtió en la primera empresa de cruceros en superar los 100 millones de pasajeros en total. Al operar desde 13 puertos estadounidenses y dos australianos, así como desde Europa en temporadas, Carnival recibe a más de 95,000 pasajeros en sus barcos todos los días del año, emplea a más de 50,000 personas de 120 nacionalidades.

Desde su fundación en 1972, Carnival no ha dejado de revolucionar el sector de los cruceros y ha popularizado las vacaciones en crucero como una opción de viaje asequible y divertida. La flota de 29 barcos de Carnival refleja un emocionante período de crecimiento que continúa con la incorporación de cinco barcos hasta 2033: un cuarto y quinto barco de la clase Excel previstos para 2027 y 2028, respectivamente; seguidos de otros tres nuevos barcos de una nueva clase innovadora actualmente en desarrollo. La novedad más reciente de Carnival para sus pasajeros es su nuevo y exclusivo destino, Celebration Key, en Gran Bahama, que se estrenó en 2025 para sumarse a la "colección Paradise" de la empresa, una selección de joyas del Caribe.

FUENTE Carnival Cruise Line