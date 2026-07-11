Carnival揭晓全新邮轮Carnival Destiny，系新一代Ace级首舰

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Carnival Cruise Line

Jul 11, 2026, 13:59 ET

More Sea to See™（一览无余海天阔）——全新船型设计，以前所未有的方式将大海尽收眼底

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意大利蒙法尔科内2026年7月11日 /美通社/ -- 今日，意大利蒙法尔科内火花四溅，Carnival Cruise Line为其最新邮轮Carnival Destiny举行了传统钢板切割仪式，标志着一项重大里程碑的达成。该船将于2029年夏季交付，是其新一代邮轮——官方定名Ace级——三艘中的首艘。 仪式在Fincantieri造船厂举行，现场揭晓了船名，并通过3D全息影像首次展示了Carnival未来邮轮的样貌。

Carnival与全球领先的造船企业Fincantieri的合作已逾30年，最早可追溯至初代Carnival Destiny——该船当时作为全球最大的邮轮开启了新纪元。 如今，这一传承得以延续，新一代船型旨在重新定义宾客体验。

Carnival Destiny将引入一种全新海上观景方式，成为海上视野最佳的大型邮轮。 它将配备数量空前的海景阳台舱房、重新设计的户外散步甲板，以及面积超过4.5英亩的玻璃结构——包括多层通透的玻璃幕墙——全方位拓宽船上视野。 这些元素将共同为船上更多区域创造海景视野，让大海成为旅途中始终相伴的风景，重新定义宾客与海洋的连接方式。

Carnival Destiny还将大胆革新宾客的船上体验。 超过70%的场所和娱乐设施将是Carnival此前未有过的全新概念，涵盖焕新升级的餐饮、新一代酒吧与酒廊、沉浸式娱乐设施以及充满活力的户外空间。

Carnival Cruise Line总裁Christine Duffy表示：“Carnival Destiny延续了一段曾经改变邮轮行业的传承，重新定义了宾客在海上的体验。 通过这艘新船，我们将再次提升宾客体验——让邮轮空间更显开阔，让宾客感受到更深层次的连接，最终收获更多欢乐。”

Carnival Destiny将执航Paradise Collection by Carnival目的地——这是邮轮行业在加勒比、巴哈马和墨西哥地区规模最大的专属目的地组合。 Carnival Destiny的更多特色与体验细节，将于今年晚些时候公布，该船计划于2029年夏季交付。 另外两艘Ace级新船计划分别于2031年和2033年交付。

如需了解更多关于Carnival Cruise Line的信息，以及预订邮轮假期，请致电1-800-CARNIVAL，访问www.carnival.com，或联系旅行顾问。

关于Carnival Cruise Line
Carnival Cruise Line隶属于Carnival Corporation（纽约证券交易所代码：CCL），是北美和澳洲最大的邮轮公司。Carnival Cruise Line以“美国的邮轮公司”著称，在搭载美国游客数量及服务美国母港数量方面均位居行业之首。 Carnival每年接待超过600万宾客，2023年成为首家累计接待超过1亿宾客的邮轮公司。 Carnival在美国14个母港和澳大利亚2个母港开展运营，同时在欧洲进行季节性运营，全年每日船上接待超过95,000名宾客，并拥有来自120个国家和地区的50,000余名团队成员。

自1972年成立至今，Carnival不断推动邮轮行业的革新，并成功地将邮轮假期推广为一种经济实惠且充满乐趣的旅游方式。 Carnival拥有一支由29艘邮轮组成的船队，正处于蓬勃发展的辉煌时期，而这一发展势头将持续至2033年，届时将新增五艘邮轮：第四艘和第五艘Excel级邮轮计划分别在2027年和2028年投入运营；此外，还将有三艘来自当前正在研发的创新型新船级邮轮加入舰队。 Carnival最新的宾客体验项目是位于大巴哈马岛的全新专属目的地Celebration Key。该目的地已于2025年亮相，成为公司Paradise Collection of Caribbean又一度假宝地。

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