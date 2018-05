CAS anuncia os futuros líderes do CAS SciFinder® 2018

COLUMBUS, Ohio, 15 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A CAS, uma divisão da American Chemical Society, anunciou hoje os participantes selecionados para o programa Futuros Líderes CAS SciFinder 2018. Os estudantes internacionais de Ph.D. e pesquisadores de pós-doutorado visitarão a sede da CAS em agosto para colaborar em novas iniciativas de apoio à comunidade científica, incluindo a solução inovadora de fluxo de trabalho da CAS, a SciFindern .

O programa Futuros Líderes CAS SciFinder visa expandir as redes profissionais entre pesquisadores emergentes, aumentar o conhecimento e a troca de ideias sobre o papel da informação dentro do processo de pesquisa e compartilhar lições dos líderes da indústria e da academia sobre o papel da ciência na economia global, academia e mídia.

"A CAS tem o privilégio de conectar a próxima geração de cientistas com outros pesquisadores líderes do mundo todo e expandir suas habilidades de pesquisa profissional", disse Chris McCue, vice-presidente de marketing da CAS. "Os participantes foram escolhidos com base em suas impressionantes realizações acadêmicas e no mérito científico de suas pesquisas. Temos a honra de receber a turma de 2018 e aprender com a experiência deles."

O programa está tendo um crescimento rápido e é reconhecido como o principal programa do gênero. Este ano, a CAS recebeu o maior número de inscrições da mais ampla faixa geográfica desde sua criação em 2010. Ex-participantes deste programa foram parte de notáveis inovações científicas e pesquisas, e estão influenciando futuros cientistas através de sua liderança demonstrada.

Os Futuros Líderes CAS SciFinder 2018 são:

Martine I. Abboud , Universidade de Oxford, Reino Unido

, Universidade de Oxford, Reino Unido Manuel Ahumada Escandon , Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School , Estados Unidos

, Massachusetts General Hospital, , Estados Unidos Jennifer Apell , ETH Zürich, Suíça

, ETH Zürich, Suíça Lučka Bibič, Universidade de East Anglia, Reino Unido

Dario Cambiè, Universidade de Tecnologia de Eindhoven, Países Baixos

Gari V. Ccana-Ccapatinta, Universidade de São Paulo, Brasil

Chong-You Chen , Universidade Nacional de Taiwan , Taiwan

, Universidade Nacional de , Tristan Clemons , Universidade da Austrália Ocidental, Austrália

, Universidade da Austrália Ocidental, Austrália Alexander Cook , Instituto Italiano de Tecnologia, Itália

, Instituto Italiano de Tecnologia, Itália Justine N. deGruyter, Instituto de Pesquisa Scripps, Estados Unidos

Jie Deng , Universidade de Friburgo, Alemanha

, Universidade de Friburgo, Alemanha Dana DiScenza , Universidade de Rhode Island , Estados Unidos

, Universidade de , Estados Unidos Jesús Esteban Serrano , Instituto Max Planck de Conversão de Energia Química, Alemanha

, Instituto Max Planck de Conversão de Energia Química, Alemanha Madison Fletcher , Universidade da Califórnia, Irvine, Estados Unidos

, Universidade da Califórnia, Irvine, Estados Unidos Gabriel dos Passos Gomes , Universidade Estadual da Flórida, Estados Unidos

, Universidade Estadual da Flórida, Estados Unidos Jesus Alberto Jaimes Arriaga , Universidade de Buenos Aires, Argentina

, Universidade de Christopher Lemon , Universidade da Califórnia, Berkeley , Estados Unidos

, Universidade da Califórnia, , Estados Unidos Yuanhe Li , Universidade de Pequim, China

, Universidade de Pequim, Felicia Phei Lin Lim , Universidade Monash Malásia, Malásia

, Universidade Monash Malásia, Malásia Victor Pui-Yan Ma , Universidade Emory, Estados Unidos

, Universidade Emory, Estados Unidos Jana L. Markley , Universidade de Washington em St. Louis , Estados Unidos

, Universidade de em , Estados Unidos Abby-Jo Payne , Universidade de Calgary, Canadá

, Universidade de Calgary, Canadá Yunyan Qiu , Universidade Northwestern, Estados Unidos

, Universidade Northwestern, Estados Unidos Yoshito Takahashi , Universidade Keio, Japão

, Universidade Keio, Japão Siddulu Naidu Talapaneni, Centro de Inovação Global para Nanomateriais Avançados (GICAN), Universidade de Newcastle (UON), Austrália

César A. Urbina-Blanco, Universidade de Ghent, Bélgica

Galina Viryasova, Universidade Estadual de Moscou, Rússia

Julian G. West , Instituto de Tecnologia da Califórnia, Estados Unidos

, Instituto de Tecnologia da Califórnia, Estados Unidos Anita Yadav , Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) Délhi, Índia

, Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) Délhi, Índia Qi Zhang, Universidade de Ciência e Tecnologia da China Oriental, China

Sobre a CAS

A CAS, uma divisão da American Chemical Society que se dedica a melhorar a vida das pessoas através do poder transformador da química, segundo a visão da ACS. A equipe de cientistas altamente treinados da CAS encontra, coleta e organiza todas as informações sobre substâncias divulgadas publicamente, criando a coleção de conteúdo mais valiosa do mundo, vital para a inovação em todo o mundo. Pesquisadores científicos, profissionais de patentes e líderes empresariais contam com um conjunto de soluções de pesquisa da CAS que permite a descoberta, hoje, que alimentará a inovação de amanhã. Para saber mais sobre o programa CAS SciFinder Future Leaders, visite www.cas.org/futureleaders.

Contato com a Mídia da CAS:

Tina Tomeo

Tel: 614-447-3600

cas-pr@cas.org

