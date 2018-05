CAS annonce les CAS SciFinder® Future Leaders 2018

Le programme annuel réunit un groupe international de chercheurs prometteurs qui façonnent l'avenir de l'information scientifique et de l'innovation

COLUMBUS, Ohio, 16 mai 2018 /PRNewswire/ -- CAS, division de l'American Chemical Society, a annoncé aujourd'hui les participants sélectionnés pour le programme CAS SciFinder Future Leaders 2018. Les étudiants internationaux en Ph.D. et les chercheurs postdoctoraux se rendront au siège de CAS au mois d'août, afin de collaborer sur de nouvelles initiatives visant à soutenir la communauté scientifique, parmi lesquelles la solution de flux de travail innovant de CAS, SciFindern.

Le programme CAS SciFinder Future Leaders entend développer les réseaux professionnels parmi les chercheurs émergents, accroître les connaissances et échanger des idées sur le rôle de l'information dans le processus de recherche, et partager les enseignements des dirigeants sectoriels et académiques sur le rôle des sciences au sein de l'économie mondiale, du milieu universitaire et des médias.

« CAS bénéficie d'une position privilégiée pour connecter la nouvelle génération de scientifiques avec d'autres chercheurs leaders issus du monde entier, et développer leurs compétences professionnelles en matière de recherche », a déclaré Chris McCue, vice-président du marketing chez CAS. « Les participants ont été sélectionnés sur la base de leurs accomplissements académiques impressionnants, ainsi que de la qualité scientifique de leurs recherches. Nous sommes honorés d'organiser la classe de 2018, et de profiter de leur expérience. »

Enregistrant une croissance rapide, le programme est reconnu comme le premier programme de sa catégorie. Cette année, CAS a reçu le plus grand nombre de candidatures sur l'étendue géographique la plus large depuis sa création en 2010. Les anciens étudiants de ce programme ont participé à des innovations et à des recherches scientifiques remarquables, et influencent les futurs scientifiques au travers de leur leadership éprouvé.

Les CAS SciFinder Future Leaders 2018 sont :

Martine I. Abboud , Université d'Oxford, Royaume-Uni

, Université d'Oxford, Royaume-Uni Manuel Ahumada Escandon , Hôpital général du Massachusetts , École de médecine de Harvard , États-Unis

, Hôpital général du , École de médecine de , États-Unis Jennifer Apell , École polytechnique fédérale de Zurich , Suisse

, École polytechnique fédérale de , Suisse Lučka Bibič, Université d'East Anglia, Royaume-Uni

Dario Cambiè, Université de technologie d'Eindhoven, Pays-Bas

Gari V. Ccana-Ccapatinta, Université de São Paulo, Brésil

Chong-You Chen , Université nationale de Taïwan, Taïwan

, Université nationale de Taïwan, Taïwan Tristan Clemons , Université d'Australie-Occidentale, Australie

, Université d'Australie-Occidentale, Australie Alexander Cook , Istituto Italiano di Tecnologia, Italie

, Istituto Italiano di Tecnologia, Italie Justine N. deGruyter, Institut de recherche Scripps, États-Unis

Jie Deng , Université de Fribourg, Allemagne

, Université de Fribourg, Allemagne Dana DiScenza , Université de Rhode Island , États-Unis

, Université de , États-Unis Jesús Esteban Serrano , Institut Max Planck de conversion chimique de l'énergie, Allemagne

, Institut Max Planck de conversion chimique de l'énergie, Allemagne Madison Fletcher , Université de Californie, Irvine , États-Unis

, Université de Californie, , États-Unis Gabriel dos Passos Gomes , Université d'État de Floride, États-Unis

, Université d'État de Floride, États-Unis Jesus Alberto Jaimes Arriaga , Universidad de Buenos Aires , Argentine

, Universidad de , Argentine Christopher Lemon , Université de Californie, Berkeley , États-Unis

, Université de Californie, , États-Unis Yuanhe Li , Université de Pékin, Chine

, Université de Pékin, Chine Felicia Phei Lin Lim , Université Monash en Malaisie, Malaisie

, Université Monash en Malaisie, Malaisie Victor Pui-Yan Ma , Université Emory, États-Unis

, Université Emory, États-Unis Jana L. Markley , Université Washington de Saint-Louis , États-Unis

, Université de , États-Unis Abby-Jo Payne , Université de Calgary, Canada

, Université de Yunyan Qiu , Université Northwestern, États-Unis

, Université Northwestern, États-Unis Yoshito Takahashi , Université de Keio, Japon

, Université de Keio, Japon Siddulu Naidu Talapaneni, Centre mondial de l'innovation pour les nanomatériaux avancés (Global Innovative Center for Advanced Nanomaterials, GICAN), Université de Newcastle (UON), Australie

César A. Urbina-Blanco, Université de Gand, Belgique

Galina Viryasova, Université d'État de Moscou, Russie

Julian G. West , Institut technologique de Californie, États-Unis

, Institut technologique de Californie, États-Unis Anita Yadav , Institut indien de technologie (IIT), Delhi , Inde

, Institut indien de technologie (IIT), , Inde Qi Zhang, Université des sciences et technologies de la Chine de l'Est, Chine

À propos de CAS

CAS, division de l'American Chemical Society, s'engage en faveur de la vision de l'ACS consistant à améliorer la vie des individus via le pouvoir transformateur de la chimie. L'équipe de CAS composée de scientifiques hautement qualifiés recherche, collecte et organise toutes les informations relatives aux substances rendues publiques, bâtissant la collection la plus précieuse au monde de contenus vitaux pour l'innovation à travers le monde. Les chercheurs scientifiques, professionnels titulaires de brevets et dirigeants d'entreprise s'appuient sur une gamme de solutions de recherche proposées par CAS, qui permettent à la découverte d'aujourd'hui d'alimenter l'innovation de demain. Pour en savoir plus sur le programme CAS SciFinder Future Leaders, rendez-vous sur www.cas.org/futureleaders.

