CAS maakt deelnemers 2018 CAS SciFinder® Future Leaders-programma bekend

Jaarlijks programma brengt internationale opkomende onderzoekers samen om vorm te geven aan de toekomst van wetenschappelijke informatie en innovatie

COLUMBUS, Ohio, 15 mei 2018 /PRNewswire/ -- CAS, een afdeling van de American Chemical Society, heeft vandaag de deelnemers die zijn geselecteerd voor het 2018 CAS SciFinder Future Leaders-programma bekendgemaakt. De internationale doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers zullen in augustus een bezoek brengen aan het hoofdkantoor van CAS en daar samenwerken aan nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de wetenschappelijke gemeenschap, waaronder de innoverende workflowoplossing van CAS, SciFindern.

Het doel van het CAS SciFinder Future Leaders-programma is het uitbreiden van professionele netwerken van opkomende onderzoekers, het vergroten van kennis en het uitwisselen van ideeën betreffende de rol van informatie in het onderzoeksproces, en het delen van lessen van sector- en academische leiders inzake de rol van de wetenschap in de mondiale economie, de academische wereld en de media.

"Het is een voorrecht voor CAS een koppeling te maken tussen de volgende generatie van wetenschappers en andere toonaangevende onderzoekers uit de hele wereld en hun professionele onderzoekcapaciteit te vergroten," zei Chris McCue, vicevoorzitter van marketing bij CAS. "De deelnemers zijn gekozen op basis van hun indrukwekkende academische prestaties en de wetenschappelijke verdienste van hun onderzoek. Het is een eer voor ons de geselecteerden van 2018 te verwelkomen en van hun ervaring te leren."

Het programma heeft een snelle groei doorgemaakt en geniet erkenning als het voornaamste programma in zijn soort. Dit jaar ontving CAS het grootste aantal aanvragen met de breedste geografische dekking sinds het programma begon in 2010. Oud-studenten van dit programma speelden een rol in opmerkelijke wetenschappelijke innovaties en onderzoek en beïnvloeden toekomstige wetenschappers dankzij hun bewezen leiderschap.

De deelnemers aan het 2018 CAS SciFinder Future Leaders-programma zijn:

Martine I. Abboud , Universiteit van Oxford , Verenigd Koninkrijk

, Universiteit van , Verenigd Koninkrijk Manuel Ahumada Escandon , Algemeen Ziekenhuis Massachusetts, Medische Faculteit van Harvard , Verenigde Staten

, Algemeen Ziekenhuis Massachusetts, Medische Faculteit van , Verenigde Staten Jennifer Apell , ETH Zürich, Zwitserland

, ETH Zürich, Zwitserland Lučka Bibič, Universiteit van East Anglia, Verenigd Koninkrijk

Dario Cambiè, Technische Universiteit Eindhoven, Nederland

Gari V. Ccana-Ccapatinta, Universiteit van São Paulo, Brazilië

Chong-You Chen , Nationale Universiteit van Taiwan , Taiwan

, Nationale Universiteit van , Tristan Clemons , Universiteit van West Australië, Australië

, Universiteit van West Australië, Australië Alexander Cook , Istituto Italiano di Tecnologia, Italië

, Istituto Italiano di Tecnologia, Italië Justine N. deGruyter, Scripps Research Institute , Verenigde Staten

, Verenigde Staten Jie Deng , Universiteit van Freiburg, Duitsland

, Universiteit van Freiburg, Duitsland Dana DiScenza , Universiteit van Rhode Island , Verenigde Staten

, Universiteit van , Verenigde Staten Jesús Esteban Serrano , Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Duitsland

, Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Duitsland Madison Fletcher , Universiteit van Californië, Irvine , Verenigde Staten

, Universiteit van Californië, , Verenigde Staten Gabriel dos Passos Gomes , Universiteit van de Staat Florida , Verenigde Staten

, Universiteit van de , Verenigde Staten Jesus Alberto Jaimes Arriaga , Universiteit van Buenos Aires , Argentinië

, Universiteit van , Argentinië Christopher Lemon , Universiteit van Californië, Berkeley , Verenigde Staten

, Universiteit van Californië, , Verenigde Staten Yuanhe Li , Universiteit van Peking, China

, Universiteit van Peking, Felicia Phei Lin Lim , Universiteit Monash Maleisië, Maleisië

, Universiteit Monash Maleisië, Maleisië Victor Pui-Yan Ma , Universiteit Emory, Verenigde Staten

, Universiteit Emory, Verenigde Staten Jana L. Markley , Universiteit Washington in St. Louis , Verenigde Staten

, Universiteit Washington in , Verenigde Staten Abby-Jo Payne , Universiteit van Calgary, Canada

, Universiteit van Yunyan Qiu , Northwestern University , Verenigde Staten

, , Verenigde Staten Yoshito Takahashi , Universiteit van Keio , Japan

, Universiteit van , Siddulu Naidu Talapaneni, Global Innovative Center for Advanced Nanomaterials (GICAN), The University of Newcastle (UON), Australië

César A. Urbina-Blanco, Universiteit Gent, België

Galina Viryasova, Staatsuniversiteit van Moskou, Rusland

Julian G. West , California Institute of Technology , Verenigde Staten

, , Verenigde Staten Anita Yadav , Indian Institute of Technology (IIT) Delhi , Indië

, (IIT) , Indië Qi Zhang, Universiteit van Wetenschappen en Technologie van Oost China, China

Over CAS

CAS, een afdeling van de American Chemical Society, zet zich in voor de visie van de ACS om het leven van de mensen te verbeteren door middel van de transformerende macht van de chemie. Het CAS-team van hoogopgeleide wetenschappers zoekt, verzamelt en ordent alle openbaar gemaakte informatie over stoffen om 's werelds meest waardevolle verzameling van voor innovatie wereldwijd vitale content te creëren. Wetenschappelijke onderzoekers, octrooiprofessionals en zakelijke leiders doen een beroep op een reeks onderzoeksoplossingen van CAS om vandaag ontdekkingen te doen die de innovaties van morgen zullen aansturen. Meer informatie over het CAS SciFinder Future Leaders-programma is te vinden op www.cas.org/futureleaders.

Mediacontact CAS:

Tina Tomeo

T: 614-447-3600

cas-pr@cas.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691740/CAS_Logo.jpg

SOURCE CAS

Related Links

http://www.cas.org