Casio bringt viertes G-SHOCK Signature-Modell Rui Hachimura auf den Markt

Beliebte achteckige Form mit Basketballplatz-Motiv

TOKIO, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Einführung der GBM-2100RH bekannt, einer neuen Ergänzung der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK. Das neue Signature-Modell ist die vierte Zusammenarbeit zwischen der Marke und Rui Hachimura, einem Profi-Basketballspieler der Los Angeles Lakers in der NBA-Liga.

Casio sieht die Härte, die Hachimura als Sportler an den Tag legt, indem er in der besten Basketball-Liga der Welt an seine Grenzen geht, als hervorragende Ergänzung zum G-SHOCK-Konzept von robusten Uhren, die Stärke gegen Erschütterungen bieten. Das Unternehmen unterzeichnete 2019 einen globalen Partnerschaftsvertrag mit Hachimura, um ihn auf seinem Weg zu großen Zielen zu unterstützen.

Die GBM-2100RH ist das erste der Rui Hachimura Signature-Modelle, das auf der GBM-2100 basiert, einem stoßfesten Zeitmesser mit einer achteckigen Metalllünette, der mit Smartphone Link und dem Tough Solar-Ladesystem ausgestattet ist. Das goldfarbene Zifferblatt ist von einem Basketballplatz inspiriert und zeigt ein Holzmuster in transparentem Druck, das an den Hartholzboden des Basketballplatzes erinnert. Der Bereich unterhalb des Korbes, in dem Hachimura besonders glänzt, ist weiß markiert. Die LCD-Anzeige zeigt den Blick auf die Schussuhr, die die Sekunden herunterzählt. Das Symbol 八 (hachi , japanisch für „acht"), das seinen Namen repräsentiert, ist auf der Acht-Uhr-Position eingraviert und verleiht der Uhr eine einzigartige, persönliche Note. Das charakteristische „Black Samurai"-Logo von Hachimura, das 八 mit einem japanischen Schwert zu dem „H" in „Hachimura" kombiniert, ist in die Bandschlaufe eingraviert und in das Verpackungsdesign integriert. Seine Unterschrift ist auch auf dem Gehäuseboden eingraviert.

Rui Hachimura kommentiert: „Wir haben das G-SHOCK Signature-Modell Rui Hachimura in der Hoffnung kreiert, dass es von Menschen getragen wird, die sowohl Sport als auch Mode mögen. Das Design enthält meine Lieblingsfarben und das Black Samurai-Logo. Probieren Sie diese Uhr unbedingt selbst aus."

