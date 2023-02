Casio bringt Vollmetall-G-SHOCK in leuchtendem Goldgelb auf den Markt

Neue Farboption für die GM-B2100-Vollmetall-Linie mit achteckiger Lünette

TOKIO, 21. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Veröffentlichung des neuesten Modells der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekannt gegeben. Die neue GM-B2100GD-9A zeichnet sich durch ein Vollmetalldesign mit der legendären achteckigen Lünette aus, die jetzt in einem atemberaubenden neuen goldgelben Farbton angeboten wird.

GM-B2100GD-9A GM-B2100GD-9A and the dial

Mit der 2019 erschienenen ersten Uhr der 2100-Linie – dem Digital-Analog-Kombinationsmodell GA-2100 – präsentierte Casio eine zeitgemäße Interpretation der allerersten G-SHOCK. Die für ihre achteckige Lünette und ihr schlankes, schlichtes Design bekannte Linie hat sich weltweit bewährt.

Die neue GM-B2100GD-9A, die heute vorgestellt wurde, ist ein stoßfester Zeitmesser in einem glänzenden goldgelben Farbton – eine neue Farboption für diese GM-B2100-Modelle. Eine IP-Beschichtung in Gelbgold wurde nicht nur auf die Lünette und das Armband aufgetragen, sondern auch auf winzige Designelemente wie die seitlichen Knöpfe und Schrauben. Die Oberseite der Lünette ist mit einem Hairline-Finish versehen, während die dezent abgeschrägten Seiten hochglanzpoliert sind, um die Struktur des glänzenden Metalls zu betonen.

Akzente in einem ähnlichen Farbton wie das Goldgelb heben Komponenten wie die Indexpunkte und Zeiger hervor. Sie heben sich von dem schwarzen Zifferblatt ab und verleihen der Uhr einen eleganten Charakter. Das Design ist so vielseitig, dass es sich mit jedem Outfit kombinieren lässt, ob leger oder formell, und die goldgelbe Farbe sorgt für einen subtilen, unverwechselbaren Look.

Die neue Uhr bietet mit einem Tough-Solar-Ladesystem, das den regelmäßigen Austausch der Batterie überflüssig macht, auch einen praktischen Nutzen. Sie ist außerdem mit der Mobile-Link-Funktion* ausgestattet, die eine genaue Zeitanzeige und eine einfache Einstellung von Weckern, Weltzeit und anderen Funktionen ermöglicht, wenn das Smartphone über Bluetooth® gekoppelt ist.

* erfordert das Herunterladen der speziellen CASIO WATCHES-App.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Casio Computer Co., Ltd. unter Lizenz verwendet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002987/GM_B2100GD_9A_kv.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002988/PRNewswire_GM_B2100GD.jpg

Video – https://www.youtube.com/watch?v=Pf4ewRI9sj0

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.