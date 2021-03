Casio vydává zbrusu nové hodinky G-SHOCK z titanové slitiny

Vnější povrchová úprava podtrhuje krásu použitých materiálů

Speciální hodinky s vícebarevným iontovým pokovením fazety a řemínku

TOKIO, 11. března 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Casio Computer co., Ltd. dnes oznámila vydání hodinek GMW-B5000TR, nového přírůstku do série nárazuvzdorných čtvercových celokovových hodinek 5000. Nový model je vyroben z nové slitiny titanu vyvinuté speciálně pro G-SHOCK.