Casio wprowadza model EDIFICE powstały we współpracy z Honda Racing

Honda Racing odnosi się do działalności spółki Honda Motor Co., Ltd. w sportach motorowych na całym świecie. Firma znalazła się ostatnio w centrum uwagi jako dostawca jednostek napędowych do zespołu Formuły 1 Scuderia AlphaTauri™, którego Casio jest oficjalnym partnerem. Współpraca pomiędzy Honda Racing i EDIFICE, które mają wspólne japońskie korzenie, wyrosła z pasji obu firm do korzystania z najnowocześniejszych technologii w swojej światowej działalności.