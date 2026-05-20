Casper Ruud de retour à Stockholm alors que Bybit EU poursuit son expansion dans les pays nordiques

STOCKHOLM, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Casper Ruud répondra présent au Bybit Stockholm Open, cette fois au centre de la présence nordique croissante de Bybit EU.

Le joueur de tennis norvégien et champion en titre de l'Open de Stockholm a confirmé sa participation au tournoi 2026, marquant ainsi l'un des premiers grands moments du parrainage de Bybit EU pour l'événement historique ATP 250 de Stockholm.

Casper Ruud Returns to Stockholm as Bybit EU Expands Across the Nordics

Largement considéré comme l'un des athlètes scandinaves les plus reconnus, Ruud a atteint trois finales de Grand Chelem au cours de sa carrière.

« Stockholm est un endroit spécial pour moi. Gagner ici l'année dernière a été l'un des moments forts de ma saison, et je suis impatient de revenir et de défendre mon titre », déclare Ruud.

Pour Bybit EU, le parrainage du Bybit Stockholm Open est le reflet d'une avancée plus large dans la région nordique par le biais du sport, du style de vie et de l'engagement des fans.

« Le retour de Casper Ruud au Bybit Stockholm Open est un grand moment pour nous et pour les amateurs de tennis des pays nordiques », déclare Gustav Buder, Region Partner Nordic chez Bybit EU.

Le partenariat fait partie de l'expansion européenne de Bybit EU dans le cadre réglementaire MiCAR, combinant des expériences sportives de premier ordre avec une nouvelle génération de produits financiers numériques et des activations de fans.

Organisé chaque année au Royal Tennis Hall de Stockholm, l'Open de Stockholm est l'un des plus anciens tournois professionnels en salle d'Europe. Bybit EU devient le sponsor principal en 2026, tandis que Ruud revient en tant que champion en titre après avoir remporté le tournoi l'année dernière.

Bybit EU met en place une série de tournois et de récompenses exclusifs pour les utilisateurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen.

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