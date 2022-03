Catalyst eleva a empatia como habilidade de negócios neste Dia Internacional da Mulher

NOVA YORK, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Catalyst está comemorando o Dia Internacional da Mulher (International Women's Day - IWD) de 2022 reinventando o cargo de CEO—como diretor de empatia—para incentivar líderes e funcionários em todos os níveis a liderar com empatia e construir culturas inclusivas em suas organizações.

A campanha Chief Empthy Officer conta com a colaboração da CEO Magazine como parte da campanha global da Catalyst contra o preconceito inconsciente #BiasCorrect. A Catalyst convida empresas e indivíduos a participar da campanha hoje, antes do Dia Internacional da Mulher em 8 de março, das seguintes maneiras:

Respondendo ao quiz sobre empatia Catalyst IWD;

Adicionando "Diretor de Empatia" ao seu cargo no LinkedIn; e

Criando capas personalizadas da CEO Magazine usando nossa ferramenta de upload de fotos e compartilhando-as em plataformas de mídia social usando #BiasCorrect.

A ferramenta de upload de fotos Chief Empathy Officer-CEO Magazine está disponível em inglês, francês, alemão e espanhol.

A campanha, criada em colaboração com o Burns Group, é baseada em pesquisas da Catalyst que definem a empatia como uma habilidade "de se conectar com outras pessoas para identificar e entender seus pensamentos, perspectivas e emoções e demonstrar esse entendimento com intenção, cuidado e preocupação."

Para líderes e gerentes, a empatia é uma habilidade crítica no local de trabalho que tem o potencial de reduzir o burnout e melhorar o engajamento e a retenção dos funcionários. Os dados mostram que os funcionários com líderes seniores altamente empáticos relatam níveis mais altos de criatividade (61%) e engajamento (76%) do que aqueles com líderes seniores menos empáticos (13% e 32%, respectivamente).

"A pandemia realmente nos mostrou como é fundamental para os líderes priorizarem a empatia e a inclusão para melhorar as culturas do local de trabalho", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst. "A construção de locais de trabalho mais equitativos sempre exigiu empatia, e assim como a Catalyst reinventa o local de trabalho no Dia Internacional da Mulher, sabemos que todos, independentemente de seu cargo, podem ser Diretores de Empatia."

A Catalyst convida indivíduos e empresas a visitar hoje a página do Diretor de Empatia, que inclui recursos para ajudar a entender, desenvolver e praticar a liderança empática. O Bank of America é o principal patrocinador desta campanha.

E se associa à CEO da Catalyst, Lorraine Hariton, para uma conversa sobre a Reinvenção de locais de trabalho para o Dia Internacional da Mulher e muito mais, em 3 de março, às 11h (horário da costa leste dos EUA).

Sobre a Catalyst

A Catalyst é uma organização global, sem fins lucrativos, apoiada por muitos dos CEOs mais influentes do mundo e por empresas líderes para ajudar a construir locais de trabalho favoráveis às mulheres. Fundada em 1962, a Catalyst promove mudanças com lideranças inovadoras proeminentes, soluções que geram ações e uma comunidade motivada de corporações multinacionais para acelerar e levar as mulheres à liderança, porque o progresso para as mulheres significa progresso para todos.

Contatos para a imprensa

Erin Souza-Rezendes

diretora sênior, comunicações globais

[email protected]

Naomi Patton

vice-presidente, comunicações globais

[email protected]

Stephanie Wolf

consultora de comunicações nos EUA

Catalyst

[email protected]

Frances Knox

consultora de comunicações na Europa

Catalyst

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

FONTE Catalyst

SOURCE Catalyst