Catalyst maakt empathie tot zakelijke vaardigheid op de aankomende Internationale Vrouwendag

Campagne vindt samen met The CEO Magazine de functie van CEO opnieuw uit in het kader van #BiasCorrect

NEW YORK, 2 maart 2022 /PRNewswire/ -- Catalyst viert Internationale vrouwendag (IWD) 2022 door de functie van CEO te herdefiniëren als Chief Empathy Officer, oftewel directeur empathie; hiermee willen ze leidinggevenden en werknemers op alle niveaus uitnodigen om hun organisatie vanuit empathie te leiden en te bouwen aan een inclusieve cultuur.

De campagne Chief Empathy Officer bestaat onder andere uit een samenwerking met The CEO Magazine in het kader van Catalyst's wereldwijde campagne om onbewuste vooroordelen te corrigeren met #BiasCorrect. Catalyst nodigt bedrijven en individuen uit om vooruitlopend op Internationale Vrouwendag op 8 maart, vandaag al mee te doen aan deze campagne door:

de vragenlijst van Catalyst IWD over empathie in te vullen;

'Chief Empathy Officer' toe te voegen aan hun profiel op LinkedIn, en

een eigen voorpagina van CEO Magazine te maken met onze foto-uploadmogelijkheid en deze op sociale media te verspreiden onder vermelding van #BiasCorrect.

De foto-uploader van CEO Magazine ten behoeve van de Chief Empathy Officer-campagne is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

De campagne, die in samenwerking met de Burns Group is ontwikkeld, is gebaseerd op onderzoek van Catalyst dat empathie definieert als een vaardigheid 'om verbinding aan te gaan met anderen en zo hun gedachten, perspectieven en emoties te duiden en te begrijpen en die kennis met intentie, zorg en aandacht uit te dragen.'

Voor leidinggevenden en managers is empathie een cruciale vaardigheid die burn-out op de werkplek kan verminderen en de betrokkenheid en het behoud van medewerkers kan verbeteren. De resultaten laten zien dat werknemers met zeer empathische senior managers hogere niveaus van creativiteit (61%) en betrokkenheid (76%) rapporteren dan mensen met minder empathische senior managers (respectievelijk 13% en 32%).

'De pandemie heeft ons echt laten zien hoe belangrijk het is voor leidinggevenden om empathie en inclusie tot prioriteit te maken en zo de cultuur op de werkplek te verbeteren,' aldus Lorraine Hariton, President en CEO van Catalyst. 'Voor het bouwen van een rechtvaardiger werkomgeving is altijd al empathie nodig geweest; daarom weten we, nu Catalyst de werkplek op Internationale Vrouwendag opnieuw vormgeeft, dat iedereen, ongeacht hun titel, een Chief Empathy Officer kan zijn.'

Catalyst nodigt individuen en bedrijven uit om de website Chief Empathy Officer vandaag nog te bezoeken; hierop staan onder andere allerlei middelen om empathisch leiderschap te helpen begrijpen, ontwikkelen en uitoefenen. Bank of America is de belangrijkste sponsor van deze campagne.

Ook kan via een webinar een gesprek van CEO Lorraine Hariton van Catalyst worden bijgewoond over Reimagining Workplaces for International Women's Day and Beyond. Dit begint op 3 maart om 17:00 uur.

Over Catalyst

Catalyst is een wereldwijde non-profitorganisatie, gesteund door veel van 's werelds machtigste CEO's en toonaangevende bedrijven, die helpt bij het opzetten van een werkomgeving die werkt voor vrouwen. Catalyst is opgericht in 1962 en streeft naar verandering via uitmuntend kennisleiderschap, uitvoerbare oplossingen en een enthousiaste gemeenschap van multinationals, met als doel vrouwen sneller in leidinggevende posities te helpen; immers: vooruitgang voor vrouwen is vooruitgang voor iedereen!

