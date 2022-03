Catalyst place l'empathie comme compétence professionnelle à l'occasion de la Journée internationale des femmes

La campagne réinvente la fonction de PDG avec « The CEO Magazine » pour #BiasCorrect

NEW YORK, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Catalyst célèbre la Journée internationale des femmes (JIF) 2022 en réinventant la fonction de CEO (PDG) en « Chief Empathy Officer » (PDG de l'empathie) afin d'encourager les leaders et le personnel à tous les niveaux à faire preuve d'empathie et à bâtir des cultures inclusives au sein de leur organisation.

La campagne Chief Empathy Officer présente une collaboration avec The CEO Magazine dans le cadre de la campagne mondiale de Catalyst #BiasCorrect sur les préjugés inconscients. En prévision de la Journée internationale des femmes le 8 mars et pour participer à la campagne dès aujourd'hui, Catalyst invite les entreprises et les particuliers à :

Répondre au questionnaire sur l'empathie de la JIF de Catalyst ;

Ajouter « Chief Empathy Officer » à votre fonction sur LinkedIn ;

Créer des couvertures personnalisées du CEO Magazine à l'aide de notre outil de téléchargement de photos et les partager sur les plateformes de médias sociaux en utilisant #BiasCorrect.

L'outil de téléchargement photo du CEO Magazine pour Chief Empathy Officer est disponible en anglais, français, allemand et espagnol.

La campagne, créée en collaboration avec le Burns Group , est fondée sur la recherche de Catalyst qui définit l'empathie comme une compétence qui « établit des liens avec les autres pour identifier et comprendre leurs pensées, leurs points de vue et leurs émotions et de démontrer cette compréhension avec intention, attention et préoccupation. »

Pour les leaders et les managers, l'empathie est une compétence essentielle en milieu de travail qui peut aider à réduire l'épuisement professionnel et améliorer la mobilisation et le maintien en poste du personnel. Les données montrent que les employés dont les cadres supérieurs font preuve d'une grande empathie signalent un niveau de créativité (61 %) et d'engagement (76 %) plus élevé que ceux dont les cadres supérieurs font moins preuve d'empathie (13 % et 32 %, respectivement).

« La pandémie nous a vraiment montré à quel point il est essentiel pour les leaders d'accorder la priorité à l'empathie et à l'inclusion afin d'améliorer les cultures en milieu de travail, affirme Lorraine Hariton, présidente directrice générale de Catalyst. « La création de milieux de travail plus équitables a toujours exigé de l' empathie , et alors que Catalyst réinvente le milieu de travail à l'occasion de la Journée internationale des femmes , nous savons que tout le monde, peu importe sa fonction, peut être Chief Empathy Officer. »

Catalyst invite les particuliers et les entreprises à visiter la page Web « Chief Empathy Officer » dès aujourd'hui, qui comprend des ressources pour aider à comprendre, à développer et à exercer un leadership empathique. Bank of America est le sponsor principal de cette campagne.

Rejoignez également Lorraine Hariton, PDG de Catalyst, pour un webinaire pour réinventer les milieux de travail à l'occasion de la Journée internationale des femmes et au-delà, le 3 mars à 11 h (HE).

À propos de Catalyst

Catalyst est un organisme international à but non lucratif soutenu par un grand nombre des PDG les plus puissants du monde et des entreprises de premier plan pour aider à construire des lieux de travail pour les femmes. Fondé en 1962, Catalyst favorise le changement grâce à un leadership intellectuel de premier plan, des solutions applicables et une communauté investie de multinationales pour accélérer et faire progresser les femmes à des postes de direction : parce que le progrès pour les femmes est un progrès pour tous.

