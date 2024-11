CATALYX ET INEL FORMENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR PROMOUVOIR L'AUTOMATISATION DE L'EMBALLAGE DANS LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

NEWTOWN, Pennsylvanie, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Catalyx, un chef de file mondial de la vision industrielle et de l'automatisation pour les industries hautement réglementées, et INEL, un constructeur de machines de pointe pour les secteurs pharmaceutique et médical, ont formé un partenariat stratégique pour fournir des solutions d'emballage innovantes et de bout en bout. Cette collaboration permettra d'améliorer les processus d'inspection, de vérification, de sérialisation et d'étiquetage afin d'accroître l'efficacité et la conformité aux réglementations.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'automatisation et l'optimisation des processus opérationnels dans les secteurs pharmaceutique, médical et logistique, Catalyx est reconnue pour ses solutions primées telles que le Digital Line Clearance Assistant et la SmartFactory Software Suite. Ces technologies permettent aux clients d'atteindre une efficacité, une qualité, une conformité et une rentabilité maximales grâce à l'intégration de technologies avancées et d'un personnel hautement qualifié.

INEL, leader dans les systèmes d'impression, d'étiquetage, d'inspection et de sérialisation pour l'industrie pharmaceutique, apporte une expertise approfondie en matière d'automatisation et de solutions sur mesure. Ses capacités en matière d'électronique, d'informatique et d'ingénierie mécanique garantissent que les produits d'INEL répondent aux exigences rigoureuses des environnements industriels d'aujourd'hui. La vaste expérience de l'entreprise, combinée à une installation de production de pointe en Slovénie, lui permet de fournir des solutions innovantes et axées sur le client à l'échelle mondiale.

« Ce partenariat avec INEL nous permet d'optimiser notre offre dans le secteur des sciences de la vie », déclare Stefaan Vanassche, directeur commercial, Catalyx. « En fusionnant l'expertise d'INEL en automatisation avec nos capacités de service de pointe, nous sommes prêts à fournir des solutions qui améliorent l'efficacité, garantissent la conformité aux réglementations et répondent aux besoins en constante évolution des fabricants pharmaceutiques mondiaux. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Catalyx, dont la couverture géographique et l'expertise en matière d'optimisation des processus complètent parfaitement nos atouts en automatisation et systèmes d'étiquetage », déclare Boštjan Dokl Menih, CEO, INEL. « Ensemble, nous pouvons offrir des solutions inégalées à nos clients dans un large éventail d'industries et de zones géographiques. »

En unissant leurs forces, Catalyx et INEL visent à rationaliser les outils de fabrication à haut volume, en veillant à ce que la prochaine génération de production pharmaceutique réponde à des normes strictes tout en stimulant l'innovation dans l'industrie.



À propos de Catalyx

Catalyx est spécialisé dans l'optimisation des opérations pour les organisations du secteur des sciences de la vie et d'autres secteurs hautement réglementés. Avec plus de 30 ans d'expérience et une forte présence en Amérique du Nord et en Europe, l'entreprise est un leader mondial dans le domaine de la vision industrielle et de l'automatisation. Son équipe d'ingénieurs et de spécialistes de la technologie travaille en partenariat avec des organisations du monde entier pour optimiser les processus de production, d'emballage et de logistique. La combinaison sophistiquée de technologies innovantes et de services professionnels de Catalyx permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de garantir la conformité et d'accroître les performances et la sécurité. Catalyx a été créé en 2022 lorsque CXV Global et Panacea Technologies ont uni leurs forces pour offrir à leurs clients une plateforme holistique de solutions visant à maximiser leur performance opérationnelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.catalyx.ai.

À propos d'INEL

INEL est un fournisseur européen clé en main de premier plan, spécialisé dans la sérialisation, l'agrégation, l'étiquetage, l'emballage et les solutions de fin de ligne depuis plus de trois décennies. Au service des industries pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques et médicales, INEL conçoit et construit des machines et des systèmes innovants pour garantir la qualité des emballages, maximiser la production et répondre aux normes réglementaires. Avec un nouveau site de production ultramoderne en Slovénie et des partenariats à travers l'Europe, l'Australie et les Amériques, l'approche centrée sur le client d'INEL, son engagement à respecter des délais de livraison courts et son développement entièrement interne sont à l'origine de sa remarquable croissance. Pour en savoir plus, consultez le site www.inel.com.

