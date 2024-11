CATALYX UND INEL SCHMIEDEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT, UM DIE VERPACKUNGSAUTOMATISIERUNG IN DER PHARMAZEUTISCHEN PRODUKTION VORANZUTREIBEN

NEWTOWN, Pennsylvania, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Catalyx, ein weltweit führender Anbieter von maschinellen Bildverarbeitungssystemen und Automatisierung für hochregulierte Industrien, und INEL, ein fortschrittlicher Maschinenbauer für die Pharma- und Medizintechnikbranche, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um innovative, durchgängige Verpackungslösungen zu liefern. Durch die Zusammenarbeit werden Inspektions-, Verifizierungs-, Serialisierungs- und Etikettierungsprozesse verbessert, um die Effizienz zu steigern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Catalyx verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automatisierung und Optimierung von Betriebsabläufen in der Pharmazie, Medizintechnik und Logistik und ist bekannt für seine preisgekrönten Lösungen wie den Digital Line Clearance Assistant und die SmartFactory Software Suite. Diese Technologien ermöglichen es den Kunden, durch die Integration fortschrittlicher Technologien und hochqualifizierter Mitarbeiter ein Maximum an Effizienz, Qualität, Konformität und Rentabilität zu erreichen.

INEL, ein führender Anbieter von Druck-, Etikettier-, Inspektions- und Serialisierungssystemen für die pharmazeutische Industrie, verfügt über fundiertes Fachwissen im Bereich Automatisierung und maßgeschneiderte Lösungen. Die Kompetenzen in den Bereichen Elektronik, Informatik und Maschinenbau stellen sicher, dass die Produkte von INEL den strengen Anforderungen der heutigen Industrieumgebung entsprechen. Umfassende Erfahrung in Verbindung mit einer hochmodernen Produktionsstätte in Slowenien ermöglicht es dem Unternehmen, weltweit innovative, kundenorientierte Lösungen anzubieten.

„Diese Partnerschaft mit INEL erlaubt es uns, unser Angebot im Bereich der Biowissenschaften zu erweitern", sagte Stefaan Vanassche, Chief Commercial Officer bei Catalyx. „Durch die Zusammenführung von INELs Expertise in der Automatisierung mit unseren branchenführenden Dienstleistungskapazitäten sind wir in der Lage, Lösungen zu liefern, die die Effizienz verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten und die sich entwickelnden Anforderungen globaler Pharmahersteller unterstützen."

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Catalyx, deren geografische Reichweite und Expertise in der Prozessoptimierung unsere Stärken in den Bereichen Automatisierung und Etikettiersysteme perfekt ergänzen", sagte Boštjan Dokl Menih, CEO von INEL. „Gemeinsam können wir unseren Kunden in einer Vielzahl von Branchen und Regionen unvergleichliche Lösungen anbieten."

Durch den Zusammenschluss wollen Catalyx und INEL die Werkzeuge für die Großserienproduktion optimieren, um sicherzustellen, dass die nächste Generation der pharmazeutischen Produktion strenge Standards erfüllt und gleichzeitig Innovationen in der Branche vorantreibt.



Informationen zu Catalyx

Catalyx hat sich auf die Optimierung von Abläufen für Unternehmen in der Biowissenschaft und anderen stark regulierten Branchen spezialisiert. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einer starken Präsenz in Nordamerika und Europa ist das Unternehmen weltweit führend in der maschinellen Bildverarbeitung und Automatisierung. Das Team aus Ingenieuren und Technologiespezialisten arbeitet weltweit mit Unternehmen zusammen, um Produktions-, Verpackungs- und Logistikprozesse zu optimieren. Die ausgeklügelte Mischung aus innovativen Technologien und professionellen Dienstleistungen von Catalyx steigert die betriebliche Effizienz, gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften und verbessert die Leistung und Sicherheit. Catalyx wurde 2022 gegründet, als sich CXV Global und Panacea Technologies zusammenschlossen, um ihren Kunden eine ganzheitliche Lösungsplattform zu bieten, die auf die Maximierung ihrer betrieblichen Leistung ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.catalyx.ai.

Informationen zu INEL

INEL ist ein führender europäischer Komplettanbieter, der sich seit über drei Jahrzehnten auf Serialisierung, Aggregation, Etikettierung, Verpackung und End-of-Line-Lösungen spezialisiert hat. Als Dienstleister für die Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für die Kosmetik- und Medizinprodukteindustrie entwickelt und baut INEL innovative Maschinen und Systeme, die die Verpackungsqualität sicherstellen, den Ausstoß maximieren und die gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Mit einer neuen, hochmodernen Produktionsanlage in Slowenien und Partnerschaften in ganz Europa, Australien und Amerika haben INELs kundenorientierter Ansatz, die Verpflichtung zu kurzen Lieferzeiten und die vollständig interne Entwicklung das bemerkenswerte Wachstum vorangetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.inel.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2202321/Catalyx_Logo_Primary_RGB_Logo.jpg