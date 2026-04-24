Catégorie "Véhicules et deux roues" à la 139e foire de Canton, de nouvelles priorités en matière de conception de la mobilité légère émergent

GUANGZHOU, Chine, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Au cours de la 139e Foire de Canton, la catégorie Véhicules et deux roues a mis en évidence certaines tendances notables dans la façon dont les produits de mobilité légère sont conçus. Les exposants de véhicules électriques, de deux-roues et de nouveaux formats de mobilité ont présenté des innovations de plus en plus axées sur les besoins d'utilisation réels, des systèmes plus orientés vers le marché et des écosystèmes énergétiques intégrés.

L'une des principales tendances est l'évolution vers un développement de produits fondé sur des scénarios. Les constructeurs créent des véhicules adaptés aux environnements locaux et aux conditions d'utilisation réelles. Par exemple, les modèles conçus pour les forêts tropicales humides sont dotés de chaînes cinématiques renforcées, de systèmes de suspension spécialisés et de pneus adaptés au terrain afin de résister aux routes boueuses, à l'humidité élevée et aux lourdes charges. Les vélos électriques tout-terrain, les scooters performants et les produits de mobilité aquatiques mettent l'accent sur la résistance structurelle, l'absorption des chocs et l'imperméabilisation. Par ailleurs, les véhicules électriques compacts destinés aux déplacements familiaux sur de courtes distances et aux trajets urbains reflètent un positionnement précis autour de la convivialité, du confort et de l'efficacité au quotidien. Ensemble, ces développements signalent une évolution plus large vers la résolution de problèmes de mobilité concrets et spécifiques à un scénario.

L'intelligence dans les produits de mobilité légère va au-delà de la connectivité de base pour s'orienter vers la perception active et la prise de décision en temps réel. Certains exposants ont présenté des véhicules utilisant la fusion de plusieurs capteurs et des fonctions assistées par l'IA pour offrir des niveaux d'autonomie plus élevés. Un nouveau modèle, par exemple, combine un LiDAR multiligne, un radar simple ligne et des caméras de profondeur pour prendre en charge les modes de suivi, de télécommande et de conduite autonome avec une planification d'itinéraire de bout en bout. Il peut rouler sans pilote à plus de 40 km/h et effectuer des virages en S à moins de 90 degrés. Avec un bracelet couplé, il peut suivre automatiquement l'utilisateur. Ces capacités, ainsi que l'évitement des obstacles, l'auto-équilibrage et le suivi intelligent, marquent une nouvelle étape dans l'autonomie assistée des deux-roues.

Le salon a également mis en évidence la convergence actuelle des catégories de mobilité. Les bagages à main transportables, les scooters électriques inspirés des robots et les bicyclettes sur l'eau ont brouillé les frontières des véhicules traditionnels. La modularité croissante et l'intégration inter-catégories indiquent que la conception de la mobilité future se concentrera davantage sur la capacité de mouvement que sur les classifications conventionnelles.

Outre les véhicules électriques, les exposants présentent également des infrastructures de recharge rapide, des solutions de recharge sans fil et des dispositifs d'alimentation portables pour le camping, les situations d'urgence et les activités de plein air. Cela reflète l'importance croissante accordée par la concurrence aux solutions qui relient les véhicules, les systèmes énergétiques et les environnements d'exploitation.

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