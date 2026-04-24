Kategorie Fahrzeuge & Zweiräder auf der 139. Canton Fair, neue Design-Prioritäten für die Leichtmobilität entstehen

GUANGZHOU, China, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Während der 139. Canton Fair zeigte die Kategorie Fahrzeuge und Zweiräder einige bemerkenswerte Trends bei der Konzeption von Produkten für die Leichtmobilität. Die Aussteller aus den Bereichen Elektrofahrzeuge, Zweiräder und neue Mobilitätsformen präsentierten Innovationen, die sich zunehmend an realen Nutzungsbedürfnissen, marktorientierten Systemen und integrierten Energieökosystemen orientieren.

Ein auffälliger Trend ist die Entwicklung hin zu einer szenariobasierten Produktentwicklung. Die Hersteller entwickeln Fahrzeuge, die den örtlichen Gegebenheiten und den realen Betriebsbedingungen angepasst sind. Die für den Einsatz im tropischen Regenwald konzipierten Modelle verfügten beispielsweise über verstärkte Antriebsstränge, spezielle Federungssysteme und geländespezifische Reifen, um schlammige Straßen, hohe Luftfeuchtigkeit und schwere Lasten zu bewältigen. Bei Elektro-Geländefahrrädern, Performance-Scootern und wasserbasierten Mobilitätsprodukten wurde besonderer Wert auf strukturelle Stärke, fortschrittliche Stoßdämpfung und verbesserte Wasserdichtigkeit gelegt. Bei den kompakten Elektrofahrzeugen für Kurzstreckenfahrten mit der Familie und für den städtischen Pendlerverkehr standen hingegen Alltagstauglichkeit, Komfort und Effizienz im Vordergrund. Zusammengenommen signalisieren diese Entwicklungen eine breitere Verlagerung hin zur Lösung konkreter, szenariospezifischer Mobilitätsprobleme.

Die Intelligenz in Produkten für die Leichtmobilität geht über die grundlegende Konnektivität hinaus und führt zu aktiver Wahrnehmung und Entscheidungsfindung in Echtzeit. Einige Aussteller stellten Fahrzeuge vor, die mit Multi-Sensor-Fusion und KI-gestützten Funktionen ein höheres Maß an Autonomie bieten. Ein neues Modell kombiniert zum Beispiel Mehrlinien-LiDAR, Einlinien-Radar und Tiefenkameras, um Verfolgungs-, Fernsteuerungs- und autonome Fahrmodi mit durchgängiger Routenplanung zu unterstützen. Es kann fahrerlos mit über 40 km/h fahren und S-Kurven mit einem Winkel von unter 90 Grad durchfahren. Mit einem gekoppelten Armband kann es dem Benutzer automatisch folgen. Diese Fähigkeiten, zusammen mit Hindernisvermeidung, Selbstbalancierung und intelligentem Tracking, signalisieren eine neue Stufe der unterstützten Autonomie bei Zweirädern.

Die Messe unterstrich auch die fortschreitende Konvergenz der Mobilitätskategorien. Mitfahrbares Handgepäck, von Robotern inspirierte Elektroroller und Fahrräder auf Wasserbasis verwischten die traditionellen Fahrzeuggrenzen. Die zunehmende Modularität und die kategorieübergreifende Integration deuten darauf hin, dass sich das Mobilitätsdesign der Zukunft mehr auf die Bewegungsfähigkeit als auf herkömmliche Klassifizierungen konzentrieren wird.

Neben den Elektrofahrzeugen zeigen die Aussteller auch Schnellladeinfrastrukturen, kabellose Ladelösungen und tragbare Stromversorgungsgeräte für Camping, Notfälle und Outdoor-Szenarien. Dies spiegelt den zunehmenden Wettbewerbsdruck auf Lösungen wider, die Fahrzeuge, Energiesysteme und Betriebsumgebungen miteinander verbinden.

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