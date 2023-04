CATL revelou seu plano de neutralidade de carbono

SHANGAI, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 18 de abril, a CATL anunciou seu plano para atingir a neutralidade de carbono em suas principais operações até 2025 e em toda a cadeia de valor de baterias até 2035 na 20ª Exposição Internacional da Indústria Automobilística de Shangai (Auto Shanghai).

"Para a CATL, alcançar a neutralidade de carbono é nossa responsabilidade, demonstra nossa capacidade e abre mais oportunidades", disse Jiang Li, secretário do conselho de administração da CATL no evento de lançamento da estratégia de neutralidade de carbono da empresa, realizado no primeiro dia da Auto Shanghai. O volume de vendas das baterias de íon de lítio da CATL disparou para 289 GWh em 2022 e, de acordo com a SNE Research, a CATL detinha 37% e 43,4% da participação do mercado global de remessa de baterias VE e de baterias de armazenamento de energia, respectivamente. Portanto, o plano de neutralidade de carbono da CATL é da maior escala na indústria de baterias de íons de lítio.

Para atingir as metas de carbono zero, a CATL realizará a redução de carbono em cinco elos principais, ou seja, mineração, matérias-primas a granel, materiais de bateria, fabricação de células e sistemas de bateria com o apoio de seus quatro sistemas de inovação. Enquanto isso, a CATL promove extensivamente o programa CREDIT em sua cadeia de suprimentos. O CREDIT é um programa de auditoria de transparência na cadeia de valor sustentável iniciado pela CATL, que consiste em mecanismo de gestão de desenvolvimento sustentável, código de ética empresarial, proteção ambiental, prática trabalhista e compras responsáveis. A CATL espera aproveitar este programa para melhorar a conscientização sobre o desenvolvimento sustentável de seus parceiros da cadeia de suprimentos e ajudá-los a explorar potenciais de desenvolvimento sustentável.

Na Auto Shanghai deste ano, a CATL também demonstrou informações detalhadas do passaporte de bateria, que é um gêmeo digital da bateria física que contém informações como bateria, matéria-prima, ESG e dados da cadeia de suprimentos. O passaporte de bateria é um programa piloto lançado pela Global Battery Alliance e, no futuro, os consumidores poderão visualizar as várias informações de uma bateria ao escanear o código QR no passaporte de bateria para, assim, adquirir os dados necessários ao escolher baterias de baixo carbono e responsáveis. Como membro do novo Conselho de Administração da Global Battery Alliance, a CATL participará ativamente da formulação e melhoria das regulamentações relacionadas ao passaporte de bateria de modo a contribuir para a transparência da cadeia de suprimentos do setor, o gerenciamento de rastreabilidade do ciclo de vida da bateria e a reciclagem de baterias.

Nos últimos anos, a CATL tem se esforçado incessantemente para buscar o desenvolvimento verde. Em 2019, ela liderou o rastreamento de matérias-primas com tecnologia blockchain no setor. Sua fábrica em Yibin se tornou a primeira fábrica de baterias neutras em carbono do setor em 2021 e recebeu a certificação de neutralidade em carbono em 2022. A CATL desenvolveu mais de 400 projetos de economia de energia em 2022, evitando um total de 450.000 toneladas de emissões de carbono e aumentando a proporção de uso de eletricidade verde para 26,60%. Por meio de uma série de inovações tecnológicas e acúmulo de experiência, a CATL não apenas se equipou com a competitividade líder da neutralidade de carbono no país e no exterior, mas também injetou vitalidade para o desenvolvimento de alta qualidade do setor.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

