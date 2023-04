CATL stellt seinen Plan zur Kohlenstoffneutralität vor

SHANGHAI, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 18. April kündigte CATL auf der 20. Shanghai International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai) seinen Plan an, bis 2025 im Kerngeschäft und bis 2035 in der gesamten Wertschöpfungskette für Batterien Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

„Für CATL ist das Erreichen der CO2-Neutralität unsere Verantwortung, demonstriert unsere Leistungsfähigkeit und eröffnet weitere Möglichkeiten", sagte Jiang Li, Vorstandssekretär von CATL, bei der Veranstaltung zur Einführung der CO2-Neutralitätsstrategie des Unternehmens, die am ersten Tag der Auto Shanghai stattfindet. Das Verkaufsvolumen der Lithium-Ionen-Batterien von CATL stieg im Jahr 2022 auf 289 GWh, und laut SNE Research hielt CATL 37 % bzw. 43,4 % des globalen Marktanteils bei der weltweiten Lieferung von EV-Batterien und Energiespeicherbatterien. Daher ist der CO2-Neutralitätsplan von CATL der umfangreichste in der Lithium-Ionen-Batterieindustrie.

Um die Null-Kohlenstoff-Ziele zu erreichen, wird CATL mit Unterstützung seiner vier Innovationssysteme eine CO2-Reduktion in fünf Schlüsselbereichen durchführen, nämlich Bergbau, Massenrohstoffe, Batteriematerialien, Batterieherstellung und Batteriesysteme. In der Zwischenzeit wirbt CATL intensiv für das CREDIT-Programm in seiner Lieferkette. CREDIT ist ein von CATL initiiertes Programm zur Prüfung der Transparenz der nachhaltigen Wertschöpfungskette, das einen Mechanismus für das Management der nachhaltigen Entwicklung, einen Kodex für Unternehmensethik, Umweltschutz, Arbeitspraktiken und eine verantwortungsvolle Beschaffung umfasst. CATL hofft, dieses Programm zu nutzen, um das Bewusstsein seiner Partner in der Lieferkette für nachhaltige Entwicklung zu verbessern und sie bei der Erkundung von Potenzialen für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Auf der diesjährigen Auto Shanghai demonstrierte CATL auch die detaillierten Informationen des Batteriepasses, der ein digitaler Zwilling der physischen Batterie ist und Informationen wie Batterie-, Rohstoff-, ESG- und Lieferkettendaten enthält. Der Batteriepass ist ein Pilotprogramm, das von der Global Battery Alliance ins Leben gerufen wurde. Künftig können Verbraucher die verschiedenen Informationen einer Batterie durch Scannen des QR-Codes auf dem Batteriepass einsehen und so die notwendigen Daten für die Auswahl kohlenstoffarmer und verantwortungsvoller Batterien erhalten. Als Mitglied des neuen Vorstands der Global Battery Alliance wird CATL aktiv an der Formulierung und Verbesserung von Vorschriften im Zusammenhang mit dem Batteriepass mitwirken, um zur Transparenz der Lieferkette der Industrie, dem Rückverfolgbarkeitsmanagement des Lebenszyklus von Batterien und dem Batterierecycling beizutragen.

In den letzten Jahren hat sich CATL unermüdlich dafür eingesetzt, die grüne Entwicklung fortzusetzen. In 2019 übernahm es die Führung in der Nachverfolgung von Rohstoffen mit blockchain-Technologie In der Branche. Die Fabrik in Yibin wurde 2021 zur ersten kohlenstoffneutralen Batteriefabrik der Branche und erhielt 2022 das Zertifikat für Kohlenstoffneutralität. CATL hat bis 2022 mehr als 400 Energiesparprojekte vorangetrieben, wodurch insgesamt 450.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen vermieden und der Anteil der Nutzung von Ökostrom auf 26,60 % erhöht werden konnte. Durch eine Reihe von technologischen Innovationen und Erfahrungsakkumulationen hat CATL nicht nur eine führende Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Kohlenstoffneutralität im In- und Ausland aufgebaut, sondern auch der qualitativ hochwertigen Entwicklung der Branche Vitalität verliehen.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited