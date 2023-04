Firma CATL prezentuje plan osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla

SZANGHAJ, 18 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- 18 kwietnia podczas 20. Międzynarodowej Wystawy Przemysłu Motoryzacyjnego w Szanghaju (Auto Shanghai) firma CATL ogłosiła plan osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w ramach głównej działalności do 2025 r. oraz w łańcuchu wartości akumulatorów do 2035 r.

„Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest zobowiązaniem firmy CATL, które demonstruje jej zdolności i otwiera nowe możliwości" - powiedziała Jiang Li, sekretarz zarządu CATL, podczas wydarzenia inauguracyjnego strategii firmy poświęconej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, które odbyło się w pierwszym dniu wystawy Auto Shanghai. Wolumen sprzedaży akumulatorów litowo-jonowych CATL wzrósł do wartości 289 GWh do 2022 r., a według SNE Research firma CATL miała udział na poziomie odpowiednio 37% i 43,4% w międzynarodowym rynku globalnych dostaw akumulatorów do pojazdów elektrycznych i akumulatorów do magazynowania energii. Dlatego plan firmy CATL w zakresie osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla ma najszerszą skalę w branży akumulatorów litowo-jonowych.

Aby osiągnąć cele zerowej emisji dwutlenku węgla, CATL dokona redukcji emisji dwutlenku węgla w pięciu głównych obszarach, tj. wydobyciu, surowcach sypkich, materiałach do produkcji akumulatorów, produkcji ogniw i systemach akumulatorowych przy wsparciu czterech systemów innowacji firmy. Oprócz tego CATL aktywnie wspiera program CREDIT w ramach swojego łańcucha dostaw. CREDIT jest programem kontroli przejrzystości zrównoważonego łańcucha wartości zapoczątkowanym przez CATL, na który składa się mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem, kodeks etyki biznesowej, ochrona środowiska, praktyka pracownicza i odpowiedzialne zamówienia. CATL wyraża nadzieję, że ten program posłuży do zwiększenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju wśród partnerów łańcucha dostaw i pomoże im badać potencjał związany ze zrównoważonym rozwojem.

Podczas tegorocznej wystawy Auto Shanghai firma CATL zaprezentowała również szczegółowe informacje na temat paszportów akumulatorów, które są cyfrowym odpowiednikiem fizycznego akumulatora zawierającym informacje o rodzaju akumulatora, surowcu, dane na temat środowiska, kwestii społecznych oraz zarządzania, a także informacje o łańcuchu dostaw. Paszporty akumulatorów to program pilotażowy zainicjowany przez Global Battery Alliance, a w przyszłości konsumenci będą mieć dostęp do informacji na temat akumulatora, skanując kod QR na paszporcie, aby uzyskać dane niezbędne do wyboru akumulatorów o niskiej emisji dwutlenku węgla i wytworzonych w ramach odpowiedzialnej produkcji. Firma CATL, która należy do nowego zarządu Global Battery Alliance, będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i ulepszaniu regulacji związanych z paszportami akumulatorów, aby przyczyniać się do przejrzystości łańcucha dostaw w branży, zarządzania identyfikowalnością cyklu życia akumulatora i jego recyklingiem.

W ostatnich latach firma CATL podejmowała nieustające wysiłki na rzecz ekologicznego rozwoju. W 2019 r. firma objęła pozycję lidera w dziedzinie śledzenia surowców w branży za pomocą technologii blockchain. Zakład w Yibin stał się pierwszym zakładem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla w branży w 2021 r., a w 2022 r. otrzymał certyfikat neutralności węglowej. Firma CATL w 2022 r. poczyniła postępy w realizacji ponad 400 projektów oszczędzania energii, dzięki czemu uniknęła łącznie 450 000 ton emisji dwutlenku węgla i zwiększyła udział energii ze źródeł ekologicznych do 26,60%. Dzięki licznym innowacjom technologicznym i zgromadzonemu doświadczeniu firma CATL nie tylko zapewniła sobie przewagę konkurencyjną w postaci neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w kraju i za granicą, ale także nadała tempo wysokiej jakości rozwoju w branży.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited