CCTV+ : Katherine Loraine : Vélo autour du lac Qiandao

PÉKIN, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cette année, le Centre d'outre-mer (ZTV-WORLD) du ZMG a lancé le programme des médias convergents intitulé « Transformation of Zhejiang over the Past 20 Years: The Impressions of China in Foreigners' Eyes ». Cette courte série de vidéos, axée sur la communication internationale, présente les pratiques de la Chine dans la réalisation du plan directeur établi en partageant des histoires captivantes sur le Zhejiang.

Katherine Loraine Biking Around the Qiandao Lake

Le dernier épisode de l'émission est « Olson, Katherine Loraine: Biking Around the Qiandao Lake » (Olson, Katherine Loraine : Vélo autour du lac Qiandao). Katherine provient des États-Unis et a terminé ses études de premier cycle en sciences de l'environnement à l'Université de Virginie. Elle a ensuite poursuivi des études à l'Université de Nanjing en 2015 et a obtenu une maîtrise en sciences de l'environnement. Elle travaille actuellement pour l'organisation environnementale Green Zhejiang.

Il y a deux décennies, le patron de Katherine, Xin Hao, a effectué une excursion à vélo de 2 000 kilomètres autour du Zhejiang dans le but d'explorer l'environnement. La pollution qu'il a vue pendant son périple l'a poussé à créer Green Zhejiang.

Aujourd'hui, Katherine parcourt la même route cyclable pour être témoin de la transformation de l'environnement du Zhejiang. Joignez-vous à elle pour explorer le lac Qiandao dans le comté de Chun'an de la province du Zhejiang. Le comté dispose d'une pittoresque piste cyclable autour du lac, qui sert également de piste de course cyclable pour les Jeux asiatiques de Hangzhou.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2272237/Katherine_Loraine_Biking_Around_the_Qiandao_Lake.mp4