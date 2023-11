CCTV +: Katherine Loraine: Mit dem Fahrrad um den Qiandao-See

PEKING, 10. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- Dieses Jahr hat das Overseas Center (ZTV-WORLD) von ZMG das konvergierte Medienprogramm mit dem Titel „Transformation of Zhejiang over the Past 20 Years: The Impressions of China in Foreigners' Eyes" (20 Jahre Transformation in Zhejiang: China aus Sicht von Ausländern) herausgegeben. Diese Kurzvideo-Serie für ein internationales Publikum zeigt anhand von spannenden Geschichten aus Zhejiang die chinesische Praxis bei der Umsetzung des vorgegebenen Plans.

Katherine Loraine Biking Around the Qiandao Lake

Die neueste Folge des Programms hat den Titel „Olson, Katherine Loraine: Biking Around the Qiandao Lake" (Olson, Katherine Loraine: Mit dem Fahrrad rund um den Qiandao-See). Katherine ist eine junge Frau aus den USA, die ein Studium der Umweltwissenschaften an der University of Virginia absolviert hat. Danach studierte sie an der Nanjing University 2015 und erwarb einen Master in Umweltwissenschaften. Derzeit ist sie bei der Umweltorganisation Green Zhejiang angestellt.

Vor zwei Jahrzehnten unternahm Katherines Chef Xin Hao eine 2.000 Kilometer lange Radfahrtour um Zhejiang mit dem Ziel, die Umwelt zu erforschen. Die Umweltverschmutzung, die er während der Reise erlebte, motivierte ihn zur Gründung von Green Guangzhou.

Heute fährt Katherine dieselbe Strecke mit dem Fahrrad, um aus erster Hand die ökologische Transformation der Region Zhejiang zu erleben. Begleiten wir Katherine auf ihrer Tour rund um den Qiandao-See in Chun'an County. Das County verfügt über einen malerischen Radweg rund um den See, der auch als Radrennstrecke bei den asiatischen Spielen von Hangzhou dient.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2272237/Katherine_Loraine_Biking_Around_the_Qiandao_Lake.mp4