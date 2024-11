CCTV+ : l'ancien point de départ de la route de la soie est devenu un hub d'innovation mondial : Xi'an promeut la modernisation industrielle et la coopération internationale

XI'AN, Chine, 3 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Xi'an, ancienne capitale et point de départ de la route de la soie, se développe rapidement en une cosmopole d'innovation technologique, de transformation industrielle et de coopération internationale. La ville est en train de devenir un centre mondial d'innovation et de coopération économique et une destination qui allie patrimoine historique et créativité moderne. En s'appuyant sur des initiatives dans les domaines de la nouvelle qualité de la productivité, de l'internet des objets, des industries de haute technologie, de la culture et des services commerciaux internationaux, Xi'an présente un mélange dynamique de passé et d'avenir.

Développement industriel : La technologie et l'innovation au service des pôles industriels émergents

Dans le but de devenir un centre international d'innovation scientifique et technologique rapide, Xi'an construit actuellement un centre scientifique national complet et un centre d'innovation scientifique et technologique.

La cité technologique de la route de la soie accueille aujourd'hui plus de 4 000 entreprises et a soutenu la création de deux grands groupes industriels, dans l'optoélectronique et l'automobile, dont la capitalisation se chiffre en dizaines de milliards chacun. Des géants de l'industrie tels que BYD et Samsung se sont établis ici, profitant du soutien politique solide de Xi'an en faveur d'une croissance basée sur l'innovation. LONGi, l'un des leaders mondiaux de la technologie solaire, construit activement le pôle d'innovation de l'industrie photovoltaïque solaire à base de silicium de Shaanxi, d'une valeur de 100 milliards, et stimule la croissance de l'ensemble du secteur grâce à la R&D et à l'expansion de la chaîne d'approvisionnement ; tandis que la chaîne industrielle complète des véhicules à énergie nouvelle de BYD a également fait de Xi'an une base essentielle pour les technologies à énergie nouvelle et les véhicules électriques.

Le hub de la Ceinture et de la Route : connecter le développement au-delà des frontières

En tant que plaque tournante le long de la Ceinture et de la Route, Xi'an a récemment accueilli le Belt and Road Forum for International Think Tank Cooperation, encourageant la collaboration et faisant progresser le développement connecté et en réseau par le biais du corridor de transport transeurasien. Grâce à des opportunités commerciales croissantes, Xi'an étend également sa portée sur les marchés internationaux, en particulier en Asie centrale, en exportant des produits agricoles spécialisés tels que le kiwi.

Par le biais de conventions et de conférences, Xi'an a démontré son important potentiel en matière de coopération économique internationale, en établissant des liens plus étroits avec l'Asie centrale et les pays de la Ceinture et de la Route.

Une nouvelle productivité qualitative : les technologies intelligentes et l'industrie manufacturière de pointe alimentent la croissance

La nouvelle productivité de qualité est le moteur du développement de haute qualité de Xi'an, en s'appuyant sur les technologies et la fabrication intelligentes. Des entreprises locales comme SUNNYIT promeuvent des applications innovantes des technologies IdO pour s'attaquer aux goulets d'étranglement de l'industrie, Xi'an Chinastar M&C Limited soutient la gestion urbaine en temps réel avec des produits tels que des plaques d'égout intelligentes et des systèmes de surveillance du stationnement pour soutenir la sécurité urbaine et les services municipaux.

Les robots industriels et la fabrication intelligente accélèrent également la transformation industrielle de Xi'an. Le robot de 4 000 kilogrammes de Xi'an Aerospace Automation, conçu pour la logistique d'entrepôt, met en évidence les progrès de la ville dans les applications de haute charge et de haute précision.

Développement de haute qualité : la technologie numérique au service des ambitions de la ville intelligente de Xi'an

Xi'an progresse dans le développement de la ville intelligente, permettant aux entreprises d'utiliser le big data et l'IA pour une analyse complète du trafic, améliorant l'efficacité de la gestion du trafic, et établissant un système de service multiscénario « transport+ » pour optimiser les expériences de transport.

Xi'an souhaite coopérer avec davantage d'entreprises et d'institutions de recherche dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion de l'eau, de l'éducation et de la gestion urbaine, dans le but de promouvoir les avancées technologiques dans des domaines tels que l'analyse vidéo intelligente et les modèles d'IA à grande échelle, de renforcer la gestion et les services de la ville grâce aux technologies numériques et de soutenir le développement et l'innovation des entreprises de la ville.

Ouverture sur le monde : Xi'an partage son histoire et renforce l'environnement des entreprises

Le nouveau centre international de communication de Xi'an fait connaître l'histoire de Xi'an dans plusieurs langues, en promouvant la culture chinoise et en positionnant Xi'an comme une plateforme majeure pour les échanges culturels. En outre, un centre de services juridiques situé dans le port international Chanba de Xi'an offre désormais un accompagnement juridique complet, favorisant ainsi un environnement commercial international juste et équitable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547329/image_5016366_7052472.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547330/image_5016366_7052535.jpg